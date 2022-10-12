Ünlü sanatçı Sibel Can'ın Sulhi Aksüt'le evliliğinden olan oğlu Emir Aksüt'ün hayatı merak edildi. Peki, Emir Aksüt kimdir? Emir Aksüt kaç yaşında, nereli? Emir Aksüt hayatı ve biyografisi nedir?

Sibel Can ve Hakan Ural'ın Oğulları Engincan Ural Sevgilisi Merve Kaya ile Evlendi

Emir Aksüt, 25 Mart 2000'de dünyaya geldi. Ünlü sanatçı Sibel Can ile Sulhi Aksüt'ün evlilikleri sonucu dünyaya gelen Aksüt'ün Engincan Ural ve Melisa Ural adında bir abisi ve ablası var.Peki, Emir Aksüt kimdir? Emir Aksüt kaç yaşında, nereli? Emir Aksüt hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

EMİR AKSÜT KİMDİR?

Emir Aksüt, 25 Mart 2000'de dünyaya geldi. Ünlü sanatçı Sibel Can ile Sulhi Aksüt'ün evlilikleri sonucu dünyaya gelen Aksüt'ün Engincan Ural ve Melisa Ural adında bir abisi ve ablası var. Acarkent Ted Koleji'nde hala lise eğitimi devam eden Aksüt, koyu bir Fenerbahçe taraftarıdır.