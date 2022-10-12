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Emir Aksüt kimdir? Emir Aksüt kaç yaşında, nereli? Emir Aksüt hayatı ve biyografisi!

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Emir Aksüt kimdir? Emir Aksüt kaç yaşında, nereli? Emir Aksüt hayatı ve biyografisi!

Ünlü sanatçı Sibel Can'ın Sulhi Aksüt'le evliliğinden olan oğlu Emir Aksüt'ün hayatı merak edildi. Peki, Emir Aksüt kimdir? Emir Aksüt kaç yaşında, nereli? Emir Aksüt hayatı ve biyografisi nedir?

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Emir Aksüt, 25 Mart 2000'de dünyaya geldi. Ünlü sanatçı Sibel Can ile Sulhi Aksüt'ün evlilikleri sonucu dünyaya gelen Aksüt'ün Engincan Ural ve Melisa Ural adında bir abisi ve ablası var.Peki, Emir Aksüt kimdir? Emir Aksüt kaç yaşında, nereli? Emir Aksüt hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

EMİR AKSÜT KİMDİR?

Emir Aksüt, 25 Mart 2000'de dünyaya geldi. Ünlü sanatçı Sibel Can ile Sulhi Aksüt'ün evlilikleri sonucu dünyaya gelen Aksüt'ün Engincan Ural ve Melisa Ural adında bir abisi ve ablası var. Acarkent Ted Koleji'nde hala lise eğitimi devam eden Aksüt, koyu bir Fenerbahçe taraftarıdır.

Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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