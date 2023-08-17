Eminönü'nde park halindeki otobüs denize düştü

Eminönü'nde park halindeki bir otobüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle kayarak denize düştü. Olay sonrası ekipler, otobüsü denizden çıkarmak için çalışmalara başladı. Çalışmalar dron ile havadan görüntülendi.