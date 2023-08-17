Eminönü'nde park halindeki otobüs denize düştü
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Eminönü'nde park halindeki bir otobüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle kayarak denize düştü. Olay sonrası ekipler, otobüsü denizden çıkarmak için çalışmalara başladı. Çalışmalar dron ile havadan görüntülendi.
Eminönü'nde park halindeki otobüsün kayarak denize düştüğü alanda, otobüsü denizden çıkarma çalışmaları dron ile havadan görüntülendi.
Olay, sabah saatlerinde Eminönü'nde yaşandı. Eminönü'ndeki İETT durağında park halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle kayarak denize düştü. Olay sonrası gelen ekipler otobüsü denizden çıkarma çalışmalarına başladı. Ekiplerin çalışması dron ile havada görüntülendi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil