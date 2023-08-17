İstanbul Eminönü'nde park halinde duran ve boş olduğu öğrenilen İETT otobüsü denize düştü. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çalışmalar sürüyor.

EMİNÖNÜ'NDE DENİZE DÜŞEN OTOBÜSÜ ÇIKARMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Ahmet YEŞİLMEN- Uğur ŞAHİN / İSTANBUL, (DHA) EMİNÖNÜ Haliç Metro İETT durağında park halinde duran ve boş olduğu öğrenilen İETT otobüsü sabah saatlerinden bilinmeyen bir nedenle hareket ederek denize düştü. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri karada, Sahil Güvenlik ekipleri ise, denizde güvenlik önlem aldı. Dalgıçlar ise, otobüsün denizden çıkarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada "Saat 08.09' da Emniyet haber merkezinden alınan bilgiye göre Fatih Eminönü Demirtaş Mahallesi Ragıp Gümüşpala Caddesi Eminönü İETT garajı içerisinde park halinde bulunan EM1 hat numaralı boş (Eminönü-Kulaksız) Özel Halk Otobüsü el freni boşalarak denize düşmüştür. İtfaiye ekipleri, sahil güvenlik ve yol bakımdan 1 adet vinç olay yerindedir. Ölü ve yaralı yoktur." ifadeleri yer aldı.

"KENDİ KENDİNE HAREKET ETTİ"

Otobüsün şoförü Ramazan Şahin ise, "Park halinde duruyordu. Arabaya binecektim, kendi kendine hareket etti, denize gitti. Nasıl oldu bilmiyorum. Çıkınca bakacağız" dedi.

İBB'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden de Eminönü'nde denize düşen özel halk otobüsüyle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Fatih Eminönü İETT garajı içerisinde bulunan EM1 Kulaksız-Eminönü hattında çalışan boş özel halk otobüsü, şoförünün el frenini çekmeden araçtan inmesi sebebiyle kayarak denize düşmüştür. Olayda can kaybı ve yaralanma olmamıştır. Şoförle ilgili tahkikat başlatılırken, otobüsü çıkarma çalışmaları devam etmektedir." denildi.

DALGIÇLARIN ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Eminönü'nde denize düşen özel halk otobüsünü denizden çıkarma çalışmaları sürüyor. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri karadan, Sahil Güvenlik ekipleri ise, denizden çalışmalara destek veriyor. Denize düşen özel halk otobüsünün vinç yardımıyla denizden çıkarılması amaçlanıyor. Dalgıçlar ise, denizdeki çalışmalarına devam ediyor.

"EL FRENİNİ ÇEKMEDİĞİ GÖZÜKÜYOR"

Olay yerinde incelemelerde bulunan İstanbul Halk Ulaşım Yönetim Kurulu Başkanı Naci Yağız açıklama yaptı. Yağız, " Büyük geçmiş olsun. Aracımız 2017 model Isuzu marka bir araç. Periyodik bakımları yılda 2 kez İETT Genel Müdürlüğü garajında, bir kez de TÜVTÜRK' te yapılıyor. Aracın bakımı ve eksikleri tamam. Araç sabah 07.12'de Eminönü'ndeki peronuna geliyor. 07.33'te de kalkış saati var. Bu kısa arada şoförümüz aşağıya çay almaya indiğinde, şoförümüzün imdadı çekmediğini kamera kayıtlarında henüz net olmamakla beraber gördük. El frenini çekmediği gözüküyor. Araç çıktığında daha net göreceğiz. Bundan kaynaklanan kalkışına 3-5 dakika kala, şoförümüz el kumandasıyla aracın kapını açıp içerisine binmek üzereyken, araç hareket ediyor. Diğer halk otobüsümüze vurarak, bağımsız hale gelip denize düşüyor. Şu an çıkartılıp onun içerisine İETT tarafından takılan, İBB tarafından takılan kamera sistemimiz var. Herşey orada gözükecek zaten. Denize de düşse onlar kaybolmuyor uçaktaki kara kutu gibi. Durum bu hepimize geçmiş olsun " dedi