Eminönü'nde denize düşen otobüse ne oldu? (VİDEO) Eminönü otobüsün denize düşme anı!

Eminönü'nde şaşırtıcı bir olay yaşandı. Bir otobüs denize düştü. Olayın iç yüzü ve otobüsün son durumu merak konusu oldu. Eminönü'nde denize düşen otobüsün akıbeti ve düşme anı araştırılmaktadır. İşte detaylar...

Eminönü- Haliç Metro İETT Durağında park halinde duran İETT otobüsü denize düştü. Eminönü'nde denize düşen otobüse ne oldu merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından Eminönü otobüs denize düşme anı araştırılmaktadır. Peki, Eminönü'nde denize düşen otobüse ne oldu? Detaylar haberimizde...

EMİNÖNÜ'NDE DENİZE DÜŞEN OTOBÜSE NE OLDU?

İstanbul'da akılalmaz bir kaza yaşandı. Eminönü'nde içinde yolcu bulunmadığı öğrenilen İETT otobüsü denize düştü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, kurtarma çalışmaları sürüyor.

EMİNÖNÜ OTOBÜSÜN DÜŞME ANI!