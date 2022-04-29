İSTANBUL (İHA) - Eminönü'nde bayram alışverişi yoğunluğu yaşanıyor

İSTANBUL - İstanbul'da bayram alışverişi denince akla gelen ilk yerlerden biri olan Eminönü'nde, Ramazan Bayramı öncesinde alışveriş yoğunluğu yaşanıyor.

Geçtiğimiz 2 yıl pandemi nedeniyle Ramazan Bayramı tam kapanmayla geçti. İki yılın aranın ardından bayramı doyasıya kutlamak isteyen vatandaşlar hazırlıklarına başladı. Bayram alışverişi denince ilk akla gelen yer olan tarihi Mısır Çarşısı ve çevresinde yoğunluk yaşandı. Tezgahları süsleyen şeker, lokum, kuruyemiş ve çikolatalar müşterilerin beğenisine sunuldu. Vatandaşlar en çok lokum ve şeker alırken, fiyatların yüksek olması nedeniyle kuruyemiş satışlarında durgunluk yaşanıyor. Lokumun kilogramı 30 liradan başlarken, ortalama fiyatı 50 lira olan şekerler tezgahlarda müşterilerini bekliyor. Karışık kuruyemişlerin fiyatı ise 195 TL'ye kadar çıkıyor. Esnaf, asıl yoğunluğun Arife günü olmasını bekliyor.

"Lokum fiyatları da 30TL'den başlıyor"

Eminönü esnafı Eyüp İsmail, "Büyük ihtimalle yarın kalabalık olur. Bayrama bir gün kalıyor. İnsanların dışarı çıkmasını bekliyoruz. Bayramda aileleriyle geçirmeleri için satışlarımız devam ediyor. Kuruyemiş 90 TL'den başlıyor, 180 TL'ye kadar var. Şeker 50 TL'den başlıyor. Lokum fiyatları da 30TL'den başlıyor" dedi.

"İnsandan yürünmüyor"

Bayram alışverişine gelen Ahmet Karagüllüoğlu, "Karışık çerez, lokum, şeker ve çikolata alacağım. Bayramlık ikramlarımız bunlar. Şu anda fiyatlar normal. Karışık çerez 120 TL. Çikolatalar da öyle. Şu şartlarda normal. Ekonomik kriz her ülkede var. Mercan'dan geliyorum. İnsandan yürünmüyor. Millet coştu. Güzel alışverişler var" diye konuştu.

"Lokum, çerez ve şeker gidiyor"

Arife gününde kalabalık beklediğini söyleyen esnaf İbrahim Tektaş, "Dükkanda fazla kalabalık yok. Arife gününde yoğunluk bekliyoruz. Ramazan ayında iş olmadı. Lokum, çerez ve şeker gidiyor. Kahvenin yanında lokum yiyorlar. 30 liradan 195 liraya kadar lokumlarımız var" ifadelerini kullandı.

"Fiyatlar çok yüksek"

Bayram alışverişi yapan İsmet Işık, "Bayram alışverişine çıktık ama çok pahalı. Bir şey alınmıyor. Fiyatlar çok yüksek. Şeker baktık. Almamız biraz zor. Emekliyiz. Fiyatlar almış başını gidiyor" şeklinde konuştu.