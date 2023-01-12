Eminimsi Twitter hesabı nedir? Eminimsi kim? İşte Özgür Özel'in açıklamaları

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Bakan Danışmanı olduğunu iddia ettiği "eminimsi" Twitter kullanıcı adlı Emin Şen ile ilgili dikkat çeken iddialarda bulundu. Peki, Eminimsi Twitter hesabı nedir, kimin, kim yönetiyor? Eminimsi nedir? Eminimsi kimdir? İşte Özgür Özel'in bugünkü konuşması ve açıklamaları!

Eminimsi Twitter hesabı nedir? CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Bakan Danışmanı olduğunu iddia ettiği "eminimsi" Twitter kullanıcı adlı Emin Şen ile ilgili dikkat çeken iddialarda bulundu. Peki, Eminimsi Twitter hesabı nedir? Eminimsi nedir? İşte Özgür Özel'in bugünkü konuşması ve açıklamaları haberimizde...

EMİNİMSİ OLAYI NEDİR?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel dün Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Bakan Soylu ile ilgili çok önemli bir dosya açıklayacağını ifade etmişti. Bugün kameraların karşısına geçen CHP'li Özel, Bakan Danışmanı olduğunu iddia ettiği "eminimsi" kullanıcı adlı Emin Şen ile ilgili dikkat çeken iddialarda bulundu. Özel'in açıklaması devam ederken İçişleri'nden yapılan açıklamada, "Emin Şen; devlet memuru olmayıp, bakan müşaviri görevi de bulunmamaktadır" ifadesi yer aldı.

"SİZE EMİN ŞEN'DEN BAHSEDECEĞİM"

Bugün TBMM'de düzenlediği basın toplantısında kameralar karşısına geçen Özel, "Süleyman Soylu'nun trol ordularının size, bize, muhaliflere neler yaptığını biliyoruz da. Bu trol orduları nasıl oluşmuş diye bakarken bir isimden bahsedeceğim Emin Şen. 4 Ekim 2016 tarihinden itibaren bakan danışmanıdır. Kendisinin sosyal medya ismi 'eminimsi'dir. Bunu 2010 yılından beri kullanmaktadır.

"KAMU SPOTUNUN ÇEKİMİYLE YEŞİL EKRAN ÖNÜNDELER"

Burada kendisinin bakan danışmanı olduğunu bir paylaşımla kabul etmektedir. Emin Şen, Süleyman Soylu'nun il il dolaşıp trollük dersleri verdirdiği kişidir. Ne zaman? Biz kendisini Trabzon milletvekilleriyle birlikte 2013 başında muhtemelen Trabzon'da bir değerlendirme toplantısında görüyoruz. "Eminimsi" mouse tutuyor sunum izliyorlar. Kültür Turizm Bakanlığı ile birlikte yapmış oldukları bir kamu spotunun çekimiyle birlikte yeşil ekran önündeler..." ifadelerini kullandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Özel açıklamalarını sürdürürken İçişleri Bakanlığı'ndan da konuyla ilgili açıklama geldi. Açıklamada, "CHP milletvekili Özgür Özel'in ismini zikrettiği Emin Şen; devlet memuru olmayıp, bakan müşaviri görevi de bulunmamaktadır" denildi.

ÖZGÜR ÖZEL: BAKANLIĞIN SİTESİNDE ADI VAR

Bu açıklama üzerine Özel, Şen'in biyografisinin İçişleri Bakanlığı'nın sayfasında olduğunu ve göreve başladığı tarih gibi bilgilerin yer aldığını söyledi. Özgür Özel devamında, "Bu sayfa bakanlığın sitesinde hala var" dedi.