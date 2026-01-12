Eminevim'de mağduriyet iddiası! Konut bedeli üzerinden komisyon alındı, ödeme eksik yapıldı

Faizsiz konut vaadiyle binlerce vatandaştan organizasyon ücreti toplayan Eminevim dikkat çeken bir iddia ile gündeme geldi.

MAĞDURİYET İDDİASI

Bir vatandaş, sözleşme başında konut bedeli üzerinden komisyonu eksiksiz ödemesine rağmen, ev alma aşamasında kendisine çok daha düşük bir ödeme dayatıldığını öne sürdü.

SİSTEM FİİLEN İŞLEMEDİ

İddiaya göre, tüm taksitlerini düzenli şekilde ödeyen vatandaş, kendi bulduğu konut için Eminevim'in yönlendirdiği eksperin piyasa değerinin oldukça altında bir rapor hazırlamasıyla büyük bir şok yaşadı. Şirket yetkililerinin, bu bedelin üzerine "kesinlikle çıkılmayacağını" söylemesiyle, sözleşmede taahhüt edilen sistemin fiilen işlemediği ortaya çıktı.

YENİ BORÇLANMALAR DAYATILDI

Vatandaş, aradaki farkın kapatılması için kendisine farklı organizasyonlar üzerinden yönlendirmeler yapıldığını, aylar sürecek yeni borçlandırmaların dayatıldığını iddia etti.

Bu süreçte yoğun baskıya maruz kaldığını belirten mağdur, şubeye gittiğinde ise verilen sözlerin inkâr edildiğini ve "Artık yapılamıyor" gibi keyfi gerekçelerle kapıdan çevrildiğini dile getirdi.

ŞUBE YÖNETİMİNDEN SKANDAL SÖZLER

En dikkat çekici iddia ise şube yönetimiyle yapılan görüşmede yaşandı. Vatandaş, bir şube yetkilisinin "Bu şekilde herkese söyleniyor ama verilmiyor" şeklindeki ifadesiyle karşılaştığını öne sürdü. Bu sözlerin, sistemin baştan itibaren vatandaşı yanıltacak şekilde kurgulandığı iddiasını güçlendirdiği belirtiliyor.

Yaşananların açık bir güven ihlali olduğunu savunan mağdur vatandaş, ya kendisine verilen sözlerin yerine getirilmesini ya da baştan tahsil edilen komisyon bedelinin iade edilmesini talep ediyor. Eminevim'in bu iddialara nasıl bir açıklama getireceği ise merak konusu.