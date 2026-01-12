Haberler

Eminevim'de mağduriyet iddiası! Konut bedeli üzerinden komisyon alındı, ödeme eksik yapıldı

Güncelleme:
Faizsiz konut vaadiyle binlerce vatandaştan organizasyon ücreti toplayan Eminevim hakkında yeni bir mağduriyet iddiası gündeme geldi. Bir vatandaş, konut bedeli üzerinden komisyonu eksiksiz ödemesine rağmen, ev alma aşamasında kendisine daha düşük bir ödeme dayatıldığını iddia etti.

  • Eminevim, konut bedeli üzerinden komisyon alınmasına rağmen, bir vatandaşa ev alma aşamasında sözleşmede belirtilenden daha düşük bir ödeme dayattı.
  • Eminevim'in yönlendirdiği eksper, bir vatandaşın bulduğu konut için piyasa değerinin altında bir rapor hazırladı ve şirket bu bedelin üzerine çıkılmayacağını belirtti.
  • Eminevim şube yetkilisi, 'Bu şekilde herkese söyleniyor ama verilmiyor' ifadesini kullanarak, sistemin vatandaşları yanıltacak şekilde işlediğini iddia etti.

Faizsiz konut vaadiyle binlerce vatandaştan organizasyon ücreti toplayan Eminevim dikkat çeken bir iddia ile gündeme geldi.

MAĞDURİYET İDDİASI

Bir vatandaş, sözleşme başında konut bedeli üzerinden komisyonu eksiksiz ödemesine rağmen, ev alma aşamasında kendisine çok daha düşük bir ödeme dayatıldığını öne sürdü.

SİSTEM FİİLEN İŞLEMEDİ

İddiaya göre, tüm taksitlerini düzenli şekilde ödeyen vatandaş, kendi bulduğu konut için Eminevim'in yönlendirdiği eksperin piyasa değerinin oldukça altında bir rapor hazırlamasıyla büyük bir şok yaşadı. Şirket yetkililerinin, bu bedelin üzerine "kesinlikle çıkılmayacağını" söylemesiyle, sözleşmede taahhüt edilen sistemin fiilen işlemediği ortaya çıktı.

YENİ BORÇLANMALAR DAYATILDI

Vatandaş, aradaki farkın kapatılması için kendisine farklı organizasyonlar üzerinden yönlendirmeler yapıldığını, aylar sürecek yeni borçlandırmaların dayatıldığını iddia etti.

Bu süreçte yoğun baskıya maruz kaldığını belirten mağdur, şubeye gittiğinde ise verilen sözlerin inkâr edildiğini ve "Artık yapılamıyor" gibi keyfi gerekçelerle kapıdan çevrildiğini dile getirdi.

ŞUBE YÖNETİMİNDEN SKANDAL SÖZLER

En dikkat çekici iddia ise şube yönetimiyle yapılan görüşmede yaşandı. Vatandaş, bir şube yetkilisinin "Bu şekilde herkese söyleniyor ama verilmiyor" şeklindeki ifadesiyle karşılaştığını öne sürdü. Bu sözlerin, sistemin baştan itibaren vatandaşı yanıltacak şekilde kurgulandığı iddiasını güçlendirdiği belirtiliyor.

Yaşananların açık bir güven ihlali olduğunu savunan mağdur vatandaş, ya kendisine verilen sözlerin yerine getirilmesini ya da baştan tahsil edilen komisyon bedelinin iade edilmesini talep ediyor. Eminevim'in bu iddialara nasıl bir açıklama getireceği ise merak konusu.

Serhat Yılmaz
Haberler.com / Emlak
Haberler.com
500

ben daha yeni giriş yapığ organzasyon ücretini ödeyip peşşt ödeme sücerimi tamamlamadan ayrıldım. müşteri danışmanları sanki süceç başlayana kadar melek naifliği ile haraket ediyor. ancak cayma süresi geçsin zebaniye dönüşürler. başalama sürecinde bana whatsaptan attıkları ödeme planı ile imzalattıkları plan farklı çıkınca kıllandım ve ayrıldım. yaptığım hesaplamada cak uçuk nir avantajın olmadığını gördüm.

