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Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Emine Zeybek hakkında araştırmalar yapılıyor. Emine Zeybek kimdir? Emine Zeybek kaç yaşında, nereli? Emine Zeybek hayatı ve biyografisi!

EMİNE ZEYBEK KİMDİR?

Doğum tarihi: 5 Mayıs 1967

1967 yılında Trabzon Of'da doğdu. Baba adı Mustafa, Anne adı Elmas'tır. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. 28 yıl serbest avukatlık yaptı. Bekirpaşa Belediyesi, İzmit Belediyesi, İzmit ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği, Büyükşehir Belediyesi Hukuk Komisyonu Başkanlığı, İzmit Belediyesi Encümen Başkanlığı görevlerinde bulundu.

2015-2016 yıllarında Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı oldu. Kocaeli MÜSİAD Kadın Çalışma Kurulu Başkanlığını milletvekili olması sebebiyle devretti. Türkiye Barolar Birliği delegeliği yaptı.

Orta düzeyde İngilizce bilen Zeybek, 2 çocuk annesidir.