Emine Ün, boşandığı eşi ve kardeşinin aşk yaşadığı haberlerinden sonra magazin gündeminde uzun süre yer almıştı. Peki, Emine Ün kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Emine Ün evlilikleri merak ediliyor.

Emine Ün kimdir? Emine Ün, boşandığı eşi ve kardeşinin aşk yaşadığı haberlerinden sonra magazin gündeminde uzun süre yer almıştı. Peki, Emine Ün kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Emine Ün evlilikleri merak ediliyor. İşte detaylar...

EMİNE ÜN KİMDİR?

Emine Ün 24 Eylül 1977, İstanbul doğumlu Türk oyuncu, manken ve şarkıcıdır.

24 Eylül 1977 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası İbrahim Alkan'dır. Lise eğitimini İstanbul Etiler Lisesinden aldıktan sonra eğitim hayatına devam etmedi. 1992 senesinde Neşe Erberk'in ajansında modellik yapmaya başlayarak modellik için ilk adımını attı. 1994 senesinde Hey Girl dergisinde kapak kızı seçilmiştir. Can Gürzap, Levent Özdilek, Ayla Algan gibi başarılı oyunculardan ders aldı. 2000 senesinde Star TV'de yayınlanan İbrahim Tatlıses ile 'İmparator' dizisinde oynadı. 2001 senesinde Star TV'de yayınlanan Aynalı Tahir dizisinde başrol oyuncusu olarak Dalya karakteri ile izleyicilerinin karşısına çıktı ve ilgiyle seyredildi.

EMİNE ÜN ÖZEL HAYATI

2003 senesinde kendisi gibi oyuncu olan Emre Kınay ile dünyaevine girdiler. 2004 yılında Duru adında kızları dünyaya gelmiştir. Emine Ün, 30 Mart 2009 tarihinde Emre Kınay ile boşandı. Daha sonra 2012 senesinde iş adamı olan Tolga Karakaş ile dünyaevine girdi. Emine Ün'ün babasını 13 Şubat 2019 tarihinde ve 24 Ağustos 2021 tarihinde ise annesi Müzeyyen Ün, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Nisan 2022 tarihinde eşi Tolga Karakaş ile boşandı.