Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Emine Ün, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Emine Ün hakkında merak edilenler! Emine Ün kimdir? Emine Ün kaç yaşında? Emine Ün nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Emine Ün merak konusu oldu. İşte Emine Ün hakkında merak edilen Emine Ün kimdir, Emine Ün hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

EMİNE ÜN KİMDİR?

24 Eylül 1977 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası İbrahim Alkan'dır. Lise eğitimini İstanbul Etiler Lisesinden aldıktan sonra eğitim hayatına devam etmedi. 1992 senesinde Neşe Erberk'in ajansında modellik yapmaya başlayarak modellik için ilk adımını attı. 1994 senesinde Hey Girl dergisinde kapak kızı seçilmiştir. Can Gürzap, Levent Özdilek, Ayla Algan gibi başarılı oyunculardan ders aldı. 2000 senesinde Star TV'de yayınlanan İbrahim Tatlıses ile 'İmparator' dizisinde oynadı. 2001 senesinde Star TV'de yayınlanan Aynalı Tahir dizisinde başrol oyuncusu olarak Dalya karakteri ile izleyicilerinin karşısına çıktı ve ilgiyle seyredildi.

2003 senesinde kendisi gibi oyuncu olan Emre Kınay ile dünyaevine girdiler. 2004 yılında Duru adında kızları dünyaya gelmiştir. Emine Ün, 30 Mart 2009 tarihinde Emre Kınay ile boşandı. Daha sonra 2012 senesinde iş adamı olan Tolga Karakaş ile dünyaevine girdi. Emine Ün'ün babasını 13 Şubat 2019 tarihinde ve 24 Ağustos 2021 tarihinde ise annesi Müzeyyen Ün, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Nisan 2022 tarihinde eşi Tolga Karakaş ile boşandı.

EMİNE ÜN KAÇ YAŞINDA?

45 yaşındaki ünlü oyuncu İstanbul'da dünyaya gelmiştir.