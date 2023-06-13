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Emine Küçükali kimdir? Emine Küçükali kaç yaşında, nereli? Emine Küçükali hayatı ve biyografisi!

Emine Küçükali kimdir? Emine Küçükali kaç yaşında, nereli? Emine Küçükali hayatı ve biyografisi!

Gündem Haberleri

Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Emine Küçükali hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Emine Küçükali'nin kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Emine Küçükali kimdir? Emine Küçükali kaç yaşında, nereli? Emine Küçükali hayatı ve biyografisi!

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Gündemde yer alan isimlerden biri olan Emine Küçükali hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Emine Küçükali'nin hayatını araştırıyor. Peki, Emine Küçükali kimdir? Emine Küçükali kaç yaşında, nereli? Emine Küçükali hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

EMİNE KÜÇÜKALİ KİMDİR?

27. dönem İYİ Parti İstanbul milletvekili adayıdır. 2.8.1969 tarihinde Trabzon'da dünyaya gelmiştir.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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