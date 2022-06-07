Emine Kakabaveh kimdir? Emine Kakabaveh Türk mü? - Haberler

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonrasında İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya yakınlaşması sonrasında Türkiye ile Batı bloğu arasında yaşanan gerilim devam ederken bütün gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'ye iadesini istediği Kürt asıllı İsveçli siyasetçi Emine Kakabaveh'teydi. Emine Kakabaveh Türk mü? Emine Kakabaveh kimdir?

EMİNE KAKABAVEH KİMDİR?

Erdoğan'ın işaret ettiği ve son dönemde NATO krizinin kilit isimlerinden biri haline gelen İsveçli milletvekili Kakabaveh, konuya ilişkin ilk kez konuştu. Sözcü'de yer alan habere göre Kakabaveh, "Ben İran asıllı bir Kürt vatandaşıyım. Türk değilim. Türkiye ile bir bağlantım yok. Aynı zamanda Avrupa Parlamentosu'nda da görev yapıyorum" sözleriyle, Türkiye'den iadesinin istenemeyeceğini savundu.

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