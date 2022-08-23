Balkan Ninnisi dizisinde Ayşen karakterini canlandıran Emine Halil'in hayatı merak ediliyor. Peki, Emine Halil kimdir? Balkan Ninnisi Ayşen kimdir? Emine Halil kaç yaşında, nereli? Emine Halil hayatı ve biyografisi nedir?

İlk oyunculuk deneyimini 2019 yılında "Söğüt" filmiyle gerçekleştiren Emine Halil, gösterdiği oyunculuk performansıyla izleyici tarafından ilgi görmüştür. Peki, Emine Halil kimdir? Balkan Ninnisi Ayşen kimdir? Emine Halil kaç yaşında, nereli? Emine Halil hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

EMİNE HALİL KİMDİR?

Emine Halil, 17 Kasım 1992 yılında dünyaya gelmiştir. Makedonya'da ikamet etmektedir. Üsküp'te bulunan Türk Tiyatrosu oyuncularından olan Emine Halil, birçok oyunda sahne almış ve Kibritçi Kız isimli oyunun yönetmenliğini yapmıştır.

İlk oyunculuk deneyimini 2019 yılında "Söğüt" filmiyle gerçekleştiren Emine Halil, gösterdiği oyunculuk performansıyla izleyici tarafından ilgi görmüştür.

2022 yılında ise TRT1 ekranlarında yayınlanan "Balkan Ninnisi" dizisinde Erman Saban'ın canlandırdığı Hayati karakterinin ablası Ayşen'i canlandırmak için kameralar karşısına geçmiştir. Ekran başındakiler tarafından oldukça merak edilen isimlerden biri olmuştur. Ayrıca dizinin oyuncu kadrosundaErdal Özyağcılar, Kaan Turgut, Deniz Gürkan, Özlem Türkad, Emre Bey, Gözde Çığacı, Hakan Boyav, Filiz Ahmet, Sarp Bozkurt, Suzana Akbelge, Süleyman Kara, Bedia Begovska, Elyesa Kaso, Slagana Vujosevic, Burak Rahman, Benu Şahin, Firdaus Neb ve Can Kolukısa gibi isimler yer almaktadır.

Göz rengi kahverengi ve burcu akreptir.

Emine Halil'in Oynadığı Dizi ve Filmler;

2022- Balkan Ninnisi

2019- Söğüt