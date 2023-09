Emine Erdoğan, New York'ta iş dünyasının güçlü kadınlarıyla buluştu

ABD'nin New York kentinde bulunan Emine Erdoğan, Türkiye İş Kadınları Derneği'nin (TİKAD) 'Dünyaya Yön Veren Kadınlar' etkinliğinde iş dünyasının kadınlarıyla bir araya geldi. Emine Erdoğan, etkinlikte Türk kadınının güçlü ve girişimci ruhlu kadınlarıyla buluştuğunu belirterek, onların hikayelerinin duyurulmasının önemini vurguladı.

Emine Erdoğan etkinlikle ilgili "New York'ta Türkiye İş Kadınları Derneği'nin (TİKAD) "Dünyaya Yön Veren Kadınlar" etkinliğinde iş dünyamızın girişimci ruhlu ve güçlü kadınlarıyla buluştum. Her biri alanında uzman olan yetenekli kadınlar, Türk kadınına özgü dirayete ve cesarete sahipler. Girişimcilerimizin, dünyaya yön veren kadınlarımızın hikayelerinin duyurulmasını çok önemsiyorum. Zira açtıkları yolda nice genç kızımızın başarı basamaklarını bir bir çıkacağına inancım tam. Her alanda liderlikleriyle rehber olan tüm kadınlarımızı gönülden tebrik ediyor, zaferlerinin daim olmasını diliyorum" mesajını paylaştı.