Emine Erdoğan koruyucu ailelerle buluştu

"Asrın felaketi olarak andığımız depremlerin öncesinde 669 olan koruyucu aile başvurusu, rekor bir sayıya yükselerek 328 bin 818'e ulaştı"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Herhangi bir sebeple ailesinden uzak düşmüş çocuklarımız, devletimizin yeni ve geleneksel tüm kurumlarında her türlü imkan sağlanarak bakılmaktadır" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Bahçelievler Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi'nde düzenlenen "Koruyucu Aile Günü" etkinliğine, Emine Erdoğan'ın yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kurum yetkilileri, koruyucu aileler ve devletin bu hizmetinden yararlandırılan çocuklar katıldı. Etkinlikte konuşan Emine Erdoğan, Koruyucu Aile Günü kutlamaları vesilesiyle etkinlikte bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

"Yüce gönüllü insanlarımızla geçen her günün, ömür defterime bir hazine olarak eklendiğini yüreğimin en derin yerinde hissediyorum." diyen Erdoğan, çocukluğu hiç bitmeyen bir mevsime benzeterek, şöyle devam etti: "Hayatın erken dönemlerinde yaşananlar, ömrümüzün iklimini, gerektiğinde hayatın sert rüzgarlarına karşı durabilme kabiliyetimizi belirler. Çocuklarımızın bizim geleceğimiz olduğu her zaman vurgulanır, bununla birlikte bizim yaklaşımlarımız da çocuklarımızın geleceğine yön verir. Merhametle sarmalanan çocuklar, sorumluluk alan, bağlanmaktan korkmayan mutluluk pınarlarına dönüşürler. Güzel geçirilmiş bir çocukluk, yaşam yolculuğunda can yoldaşımız, en kıymetli varlığımız, rehberimiz haline gelir."

Bütün çocukların hayata hazırlanmak için güvenli ve müşfik bir çatıya ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Erdoğan, en uygun mekanın huzurlu bir yuva olduğunu vurguladı. Darülaceze, Darüşşafaka gibi kurumlarla, kökleri çok derinlere uzanan bir dayanışma geleneğine sahip olunduğunun altını çizen Emine Erdoğan, "Asırları aşan tecrübemiz ile çocuklarımızı korumak ve esirgemek için gerekli bütün kurumlarımız milletimizin hizmetindedir." dedi.

Hükümetin, değişen ihtiyaçlara cevap verebilmek için sürekli yeni projeleri hayata geçirmeye devam ettiğini, 2005'te Çocuk Evleri, hemen ardından da Çocuk Evleri Siteleri uygulamasına başlandığını hatırlatan Erdoğan, "Herhangi bir sebeple ailesinden uzak düşmüş çocuklarımız, devletimizin yeni ve geleneksel tüm kurumlarında, her türlü imkan sağlanarak bakılmaktadır." diye konuştu.

Eğitimden psikolojik desteğe, spor, sanat gibi faaliyetlerden istihdama kadar her alanda eksiksiz bir hizmet alındığını vurgulayan Erdoğan, Koruyucu Ailelik kurumunun amacının da bir çocuğun maddi bakımını üstlenmekten öte, hayat yolculuğunda ona eşlik etmek olduğunu söyledi.

Toplumun dikkatini çekmesi amacıyla 2021'den itibaren "Koruyucu Aile Günü"nü kutlamaya başladıklarına değinen Erdoğan, "Gönül Elçileri Projesi"ni de 2012 yılında hayata geçirdiklerini ve her iki girişimin de kısa sürede meyvelerini verdiğini anlattı.

Emine Erdoğan, "2002 yılında 500 koruyucu aile yanında yalnızca 515 çocuğumuz yaşamaktaydı. 10 yılda bu rakam 1350 koruyucu aile yanındaki 1492 çocuğa ulaştı. Söz konusu iki projemiz neticesinde, bugün devlet himayesindeki 9 bin 187 çocuğumuz, 7 bin 587 ailemizin yanında hayatını sürdürüyor." dedi.

Kendi aile ocağında, sosyal ve ekonomik destek kapsamına alınan çocukların sayısının 21 yılda tam 15 kat artarak 11 bin 906'dan 178 bin 156'ya yükseldiğini aktaran Erdoğan, yıllar içinde geliştirilen politikalar neticesinde Koruyucu Aile uygulamasının her geçen gün daha çok benimsendiğini ve yaygınlaştığını söyledi.

Erdoğan, "Asrın felaketi olarak andığımız depremlerin öncesinde, 669 olan koruyucu aile başvurusu, rekor bir sayıya yükselerek, 328 bin 818'e ulaştı. 6 Şubat 2023'e kadar toplamda 560 olan evlat edinme başvurusu ise 69 bin 122 oldu. Tam 123 kat artıştan bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu süreçte evini açan ailelerin desteklenmesinin devletin asli sorumluluğu olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Devletimiz çocuklarımızın aylık harcamalarını, eğitim ve giyim, harçlık gibi yaşam giderlerini karşılamaya devam ediyor." dedi.

Sigorta priminin de devlet tarafından üstlenildiğini belirten Erdoğan, engelli ve özel gereksinimleri olan çocuklar için ödenen desteğin daha da artırıldığını kaydetti.

Emine Erdoğan ayrıca Bakanlıkça gerektiğinde koruyucu ailelerin çocuklarla sağlıklı iletişim kurabilmeleri için rehber niteliğinde eğitim verildiğini söyledi.

Erdoğan, konuşmasının devamında çocuklara şöyle seslendi: "Hepiniz çok değerlisiniz, özlemle, sevgiyle, umutla, sabırla gözetilen çocuklarsınız. Sizler, hepimiz için çok kıymetli birer armağansınız. Devletimizin sizinle kurduğu gönül bağı, reşit olmanızla son bulacak bir ilişki değildir. Yaşam becerileri kazanarak kurumlardan ayrılmanızdan sonra da devletimiz her zaman sizin aileniz olmaya devam edecektir."

Emine Erdoğan, devlet himayesinde yetişmiş 60 bin 557 çocuğun kamu kurum ve kuruluşlarında, 10 bin 313 gencin de özel sektörde istihdamının sağlandığını aktararak, "Hepimizin vefa ve sevgiyle bağlı olduğumuz devletimizin, hayat boyu, hiç çekinmeden başvurabileceğiniz güvenli bir kapı olduğunu hiç aklınızdan çıkarmayın." diye konuştu.

Devlet himayesinde yetişen sanatçılar Merve Başoğlu, Özgür Keser ve Ayşe Atam'ı bugün burada görmekten mutlu olduğunu ifade ederek onlara teşekkür eden Emine Erdoğan, "Adeta bir cevher madenciliği ile evlatlarımıza ulaşılmasını, her birinin eşsiz yeteneğinin kuyumcu titizliği ile işlenmesini çok önemsiyorum. Bazen bir seyahat, bazen bir kitap, bazen bir rol modelle tanışma, bazen bir müzik aleti, evlatlarımızın hayatını sonsuza dek değiştirebilir." dedi.

Emine Erdoğan, en büyük başarının anlamlı bir hayat yaşamak olduğunu vurgulayarak, "Bizim için her şeyden daha da önemli olan evlatlarımızın sağlıklı ruh ve beden gelişimlerini sağlamaktır, onların mutluluğu ve huzurudur. Sevgili çocuklarımızın, merhameti yeryüzüne hakim kılmak için çabalayan iyilik neferleri olabilmesini Rabbimden diliyorum. Ailenin ortadan kaldırılmaya çalışıldığı bir çağda, toplumu bir arada tutan kıymetli kurumlarımızı desteklemenin hepimizin asli görevi olduğu kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının çocuklar ile koruyucu aileleri buluşturacak çalışmalarının aralıksız süreceğini belirten Erdoğan, Bakanlığa ve devlet himayesinde büyüyen çocuklara destek olanlara teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

"Koruyucu anne-babalar sayesinde aile kurumumuz daha da güçleniyor"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da 2021'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleriyle ilan edilen Koruyucu Aile Günü'nün üçüncü yılını kutladıklarını söyledi. Merhamet ve gönüllülüğün en önemli değerlerin başında geldiğini belirten Göktaş, "İnancımız ve değerlerimizin doğrultusunda güçlü bağlar kurduğumuz; koruyucu anne ve babalar sayesinde ahlakın ve fıtratın kalesi olan aile kurumumuz daha da güçlenmektedir." dedi.

Öncelikle çocukları ailelerinin yanında destekleyecek modellerle, ailelerinden ayırmadan destek verdiklerini aktaran Göktaş, bunun mümkün olmadığı durumlarda kurum bakımına aldıklarını kaydetti. Sosyal ve ekonomik destek hizmetleri çerçevesinde bir çocuk için aylık ortalama 3 bin TL ödeme yaptıklarını aktaran Göktaş, bu destekten toplamda 178 bin 239 çocuğun faydalandığını söyledi.

Bakan Göktaş, bu desteğin amacını, çocukların ailelerinden ayrılmadan, doğdukları kültür içinde büyüyerek eğitimlerine devam edip hayata atılmaları olarak açıkladı.

Göktaş, "Bir diğer hizmet modelimiz olan Koruyucu Aile hizmetimizle, kendi ailesinden bir süreliğine ayrılmak zorunda kalan çocuklarla, bakım ve korunmalarını üstlenen aileleri buluşturuyoruz." dedi.

Yeni uygulamalar ve projelerle Koruyucu Aile hizmetini güçlendirmeye devam ettiklerini anlatan Göktaş, "Bu çerçevede önümüzdeki dönemde Geçici Koruyucu Aile modeli ve Uzmanlaşmış Koruyucu Aile modelini ülke genelinde yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz." dedi.

Bakan Göktaş, Umut Evi'nde kalan 28 yaşındaki Serebral Palsili ve aynı zamanda Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonu olan Oya Aydın tarafından yapılan tabloyu Emine Erdoğan'a hediye etti. Devlet korumasından yararlandırılmış sanatçılar Merve Başoğlu, Ayşe Atam ve Özgür Keser'in müzik dinletisi sunduğu programın sonunda koruyucu aileler ile çocuklar çeşitli etkinliklere katıldı, oyunlar oynadı.