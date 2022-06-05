Emine Erdoğan, Kızılcahamam'da dokuma atölyesinin açılışına katıldı - Haberler

Emine Erdoğan, Kızılcahamam'da dokuma atölyesinin açılışına katıldı
İhlas Haber Ajansı - Genel
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Emine Erdoğan, Kızılcahamam'da dokuma atölyesinin açılışına katıldıANKARA Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kılıcahamam'da Halk eğitim merkezini ziyaret ettikten sonra Sofu dokuma atölyesinin açılışını katıldı.
Emine Erdoğan, Kızılcahamam'da dokuma atölyesinin açılışına katıldı
ANKARA Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kılıcahamam'da Halk eğitim merkezini ziyaret ettikten sonra Sofu dokuma atölyesinin açılışını katıldı.
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