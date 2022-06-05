Emine Erdoğan, Kızılcahamam'da dokuma atölyesinin açılışına katıldı - Haberler

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Emine Erdoğan, Kızılcahamam'da dokuma atölyesinin açılışına katıldı

İhlas Haber Ajansı - Genel
 - Güncelleme:
Emine Erdoğan, Kızılcahamam'da dokuma atölyesinin açılışına katıldı

Emine Erdoğan, Kızılcahamam'da dokuma atölyesinin açılışına katıldıANKARA Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kılıcahamam'da Halk eğitim merkezini ziyaret ettikten sonra Sofu dokuma atölyesinin açılışını katıldı.

Emine Erdoğan, Kızılcahamam'da dokuma atölyesinin açılışına katıldı

ANKARA Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kılıcahamam'da Halk eğitim merkezini ziyaret ettikten sonra Sofu dokuma atölyesinin açılışını katıldı.

İhlas Haber Ajansı / Genel

Recep Tayyip Erdoğan Emine Erdoğan Kızılcahamam Genel Haberler

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