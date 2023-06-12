Emine Erdoğan, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi (GİKA-KOOP) Eğitim, Üretim ve Satış Merkezi'ni ziyaret etti. Kooperatifin eğitim, üretim ve satış merkezini gezen Emine Erdoğan, ürünler hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi (GİKA-KOOP) Eğitim, Üretim ve Satış Merkezi'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gerçekleştirdi. Erdoğan'ın KKTC ziyaretine eşlik eden Emine Erdoğan, GİKA-KOOP'un eğitim, üretim ve satış merkezi olan İstasyon Binası'nda üretici kadınlarla bir araya geldi.

Kooperatifin eğitim, üretim ve satış merkezini gezen Emine Erdoğan, ürünler hakkında bilgi aldı.

Emine Erdoğan'a ziyaretinde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın eşi Nuran Fidan ile Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) ve GİKA-KOOP Başkanı İçim Kavuklu, Sosyal Politikalar Başkanı Aydan Başkurt, Kadın, Çocuk, Aile Komiteleri Üyesi Süheyla Erbilen, Yönetim Kurulu Üyeleri Berin Avunduk, Özge Özbekoğlu ve Neslihan Onurel eşlik etti.

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın kıymetli eşi Sibel Tatar Hanımefendi ile birlikte Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi Eğitim, Üretim ve Satış Merkezi'ni ziyaret ettik. Girişimci ruhlu, başarılı Kıbrıs Türk kadınlarını tanıdığıma çok memnun oldum. El emeklerini ekonomik kazanca dönüştürürken, ülkelerinin marka değerine de şüphesiz önemli bir katkı sunuyorlar. Ürettikleri doğal ve sağlıklı ürünlerin her biri şifa kaynağı. Yaşadığımız deprem felaketinin ardından kooperatif olarak, yaraları sarmak için gösterdikleri dayanışmayı daima hatırlayacağız. Onların nazarında zor günlerimizde umut tohumlarını yeşerten tüm Kıbrıs Türk halkına teşekkür ediyorum."

GİKAD

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD), hikayeleriyle ilham veren ve kadınları ileri taşıyabilmek için güçlerini birleştirmenin gerekliliğine inanmış 35 kadının öncülüğünde 100'e yakın üyesiyle 8 Mart 2021'de kuruldu.

GİKAD, girişimci kadınları, kalkınma kooperatifi üyelerini bir çatı altında toplayarak, yerel ürünlerin üretilmesinden pazarlamasına kadar olan süreçte yerel ürünlerin katma değerinin artırılması, ülkenin ekonomik sektörlerine yönelik üretim yapılıp, yurt içi ve yurt dışında marka değeri yaratarak pazarlanmasını ve kırsal alanlarda sürdürülebilir ekonomiye katkı sağlanmasını amaçlıyor.

GİKA-KOOP, derneğin yan kuruluşu olarak faaliyet gösteriyor.