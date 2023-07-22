- Emine Erdoğan : "Devletimiz, afetlerin başladığı ilk andan itibaren tüm kurumlarıyla varlığını hissettirdi"

Emine Erdoğan"Gönülden Gönüle Kardeşlik Köprüsü Hayır Çarşısı" programına katıldı

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfınca depremzedeler yararına düzenlenen "Gönülden Gönüle Kardeşlik Köprüsü Hayır Çarşısı" programına katıldı. Emine Erdoğan konuşmasında, "Bakanlıklarımızın ve yerel yönetimlerimizin, desteğiyle oluşan çarşıyı ziyaret eden konuklarımızdan dileyenler, bu anlamlı günün hatırasını, hayatına katabilecek. İsteyenler de, ürünü yeniden depremzedelere armağan edebilecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, onursal başkanlığını yaptığı Şule Yüksel Şenler Vakfı tarafından gerçekleştirilen "Deprem Bölgesi Gönülden Gönüle Kardeşlik Sofraları Hayır Çarşısı" programına katıldı. Programda Emine Erdoğan'ın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul Valisi Davut Gül, Şule Yüksel Şenler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Leyla Şahin Usta ve deprem bölgesine hizmet götüren belediye başkanları yer aldı. Eyüpsultan Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen hayır çarşısına deprem bölgesinden gelen vatandaşlar sergilerini açarken hayırseverler ise alışverişlerini yaptı.

"Devletimiz, afetlerin başladığı ilk andan itibaren tüm kurumlarıyla varlığını hissettirdi"

Programda konuşan Emine Erdoğan, "Kalplerimiz haftalarca; Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Elazığ, Malatya'da attı. Pek çok ülke toprağından daha geniş coğrafyaya yayılan, ender görülen şiddette, dahası üst üste gelen depremler ve seller ile sınandık. Buna rağmen devletimiz, afetlerin başladığı ilk andan itibaren, tüm kurumlarıyla varlığını hissettirdi. Sabahın ilk saatlerinden itibaren; gıda, kıyafet, elektronik cihaz, çadır, konteyner sevkiyatı ve arama kurtarma çalışmaları ivedilikle başlatıldı. Bakanlıklarımız ve bütün kurumlarımız; İş makineleri, gemiler, tırlar, helikopterler ve uçaklar, insansız hava araçlarıyla, seferber oldular. Bugün bizleri buluşturan, Şule Yüksel Şenler Vakfı'nın Hayır Çarşısı etkinliği vesilesiyle, bütün sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür etmek isterim. Gönüllülerimiz, bütün deneyimleriyle, devletimizin ve milletimizin yanında oldular. Sıcak yemek dağıtımından, çadır kentlere varıncaya dek, günlük ihtiyaçların karşılanması için, yoğun emek sarf ettiler. Özellikle kadınlarımız ve çocuklarımız için hazırlanan hijyen kitlerinden 'Harika İşler Çantası'na ve anaokullarına varıncaya dek, akla gelebilecek her ihtiyaç düşünüldü" dedi.

"11 ilimizin el sanatları ve gastronomik zenginlikleri de sergileniyor"

Örgün eğitimlerin yanı sıra meslek edindirme kurslarını çok önemsediğini belirten Emine Erdoğan, "Öncelikle, Halk Eğitim Merkezleri ve Olgunlaşma Enstitüleri tarafından yürütülen, meslek edindirme ve beceri geliştirme amaçlı kursları çok önemsiyorum. Söz konusu kurslarda, özellikle kadınlarımız için, yeni gelir kapıları açılıyor. Ayrıca, maharetli insanımız, bir yandan üretirken diğer yandan sosyalleşmiş oluyor. Bugün birlikte açılışını gerçekleştireceğimiz Hayır Çarşısı'nda; bölgede faaliyet gösteren merkezlerin yanı sıra, Vakfın Tasarım ve Dikiş Atölyelerinde üretilen ürünler de bulunuyor. Ayrıca, 11 ilimizin el sanatları ve gastronomik zenginlikleri de sergileniyor. El emeğinin eşsiz ürünlerinin, değerini takdir edecek alıcılarla buluşturulması görevini, onursal başkanı olmaktan mutluluk duyduğum, Şule Yüksel Şenler Vakfı üstlendi. Bakanlıklarımızın ve yerel yönetimlerimizin, desteğiyle oluşan çarşıyı ziyaret eden konuklarımızdan dileyenler, bu anlamlı günün hatırasını, hayatına katabilecek. İsteyenler de, ürünü yeniden depremzedelere armağan edebilecektir. Böylelikle, çok yönlü bir destek gerçekleştirilecek, gelirler, ürünlerin, imal edildiği şehirlerimize dağıtılacaktır" ifadelerini kullandı.

"Toplumsal eğitim seferliği ilan edip hepimiz elimizi taşın altına koymak zorundayız"

Toplumsal sorunları hep birlikte çözebileceğimize değinen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Asrın felaketini yaşadık. Sözlerime başlarken yakınlarımız, dostlarımız, akrabalarımız ve bütün kayıplarımız için bir kez daha rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Allah bize bir kez daha böyle bir felaket yaşatmasın. Milli Eğitim Bakanlığı sadece eğitim öğretim sürecinin dört ve arasındaki okullardan ibaret olmadığı, sadece öğretmen ve öğrencilerle birlikte yürütülmeyeceğini bu etkinlikle birlikte bir kez daha ortaya koyuyoruz. Ben Milli Eğitim Bakanı olarak sizlerin huzurunda şunu söylemek istiyorum; eğitim mevzusu yediden yetmişe bütün toplumsal sorunlarımızı ilgilendirir. Böyle olduğu içinde hep beraber bütün toplum olarak, toplumsal eğitim seferliği ilan edip hepimiz elimizi taşın altına koymak zorundayız. Bugün burada açılışını yaptığımız etkinliğimiz de aslında Milli Eğitim Bakanlığının bu misyonundan hareketle yapılmış bir etkinliktir. Biz Bakanlık olarak eğitimi toplumun en kılcal damarlarına kadar ulaşabilecek, toplumun en çözülmesi zor problemlerini devreye girebilecek bir sektör olarak görüyoruz. Kendimizi bu sorumluluğun bilinciyle hareket eden bir tilt olarak tanımlıyoruz. İnşallah bu ve buna benzer etkinliklerimiz devam edecek. Ben tekrar bütün toplumun bütün kesimlerinden eğitime destek ve katkı vermelerini ve bu seferberliğin bir parçası olmalarını özellikle rica ediyorum. Bakanlık olarak kapımız bütün bu işbirliklerine ve katkı çabalarına açık inşallah hep birlikte bütün bu sorunları güzel bir şekilde halletmiş olacağız. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde örgün eğitim çağı dışındaki bireylere hitap eden yerlerimiz var. Bunlardan bir tanesi başta Halk Eğitim Merkezi olmak üzere olgunlaşmalar ve diğer mesleki eğitim veren birimlerimiz. Sürekli zaten bu anlamda katkı veren ve çaba sarf eden canlı, işlek bir mekanizma söz konusudur. Bugün bu hayır çarşısında ürünlerini hep birlikte sergileyecekleri 11 ilde toplam 50 bin kurs açılmış durumdadır. 50 bin kursta 650 binin üzerinde kursiyerimiz bizden eğitim aldı. Sertifika alarak ürünler ürettiler" şeklinde konuştu.