Emine Erdoğan, Abu Dabi'de Kadınlar Genel Birliği'ni ziyaret etti

Körfez Turu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de Kadınlar Genel Birliği'ni ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, "Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de, BAE Devlet Başkanı'nın değerli annesi Şeyha Fatima Bint Mubarak'ın Onursal Başkanlığı'nı yürüttüğü Kadınlar Genel Birliği'ni ziyaret ederek, faaliyetleri hakkında bilgi aldım. İstikrarlı ve azimli kadınlarla tanışmaktan memnuniyet duydum. Kadınların toplumdaki öncü rolünün güçlendirilmesi evrensel bir meseledir. Bu amaçla kurulan Birlik, Emirlik kadınlarının sosyal ve ekonomik kalkınmasını desteklerken, çeşitli eğitimlerle kadınlara mesleki donanım sağlıyor. Kadınların bilhassa sürdürülebilir kalkınmaya aktif katılımını sağlamak için örgüt olarak ürettikleri politikaları son derece faydalı buldum. Örgütün Genel Sekreteri Noura Al Suwaidi ile kadın ve kız çocuklarının eğitimine dair himaye ettiğim projeler hakkında verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Samimi ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.