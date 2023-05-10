Gelecek Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Emine Ercandoğdu öldürüldü. Bunun ardından vatandaşlar, Emine Ercandoğdu kimdir, öldü mü, katili kim? Emine Ercandoğdu kaç yaşında, neden öldü, kim öldürdü, katili yakalandı mı? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

Dün gece saatlerinde Yukarı Hüseyinşeyh Mahallesi'nde meydana gelen olayda, emekli polis Tuncay Gülenç, bağ evinin önünde tabanca ile Gelecek Partili Emine Ercandoğdu'yu öldürdü. Emine Ercandoğdu kimdir, öldü mü, katili kim? Emine Ercandoğdu kaç yaşında, neden öldü, kim öldürdü, katili yakalandı mı?

EMİNE ERCANDOĞDU KİMDİR, ÖLDÜ MÜ, KİM ÖLDÜRDÜ?

38 yaşındaki Gelecek Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Emine Ercandoğdu, Sakarya'da emekli polis Tuncay Gülenç tarafından tabancayla öldürüldü. Gülenç, cinayetin ardından intihar etti.

Tuncay Gülenç, daha sonra geçen yıl 30 Mart'ta ölen 26 yaşındaki oğlu Gökmen Gülenç'in mezarı başına gitti. Gülenç, burada tabancayla kendini vurup, yaşamına son verdi.

Cenazeler, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ne götürüldü. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Gelecek Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Perihan Toğay, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "İl Başkan Yardımcım, çalışma arkadaşım, can yoldaşım. Emine Ercandoğdu'yu kaybetmenin üzüntüsünü içerisindeyim. Kelimeler kifayetsiz… Seni asla unutmayacağız. Başta evlatları olmak üzere Ailesine ve Gelecek camiamıza başsağlığı dilerim. Mekanın cennet olsun." ifadelerini kullandı.

EMİNE ERCANDOĞDU KATİLİ KİM, YAKALANDI MI?

Yukarı Hüseyinşeyh Mahallesi'nde meydana gelen olayda, emekli polis Tuncay Gülenç, bağ evinin önünde tabanca ile Gelecek Partili Emine Ercandoğdu'yu öldürdü. Gülenç, cinayetin ardından intihar etti.