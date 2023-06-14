Merkez Bankası Başkanı olmasıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Hafize Gaye Erkan, ekibini şekillendirmeye başladı. Erkan, Başkanlık Ofisi Genel Müdürü olarak kurum içinden Emine Aslı Üvez Meriç'i atadı. Peki, Emine Aslı Üvez Meriç kimdir? Emine Aslı Üvez Meriç kaç yaşında, ne iş yapıyor? Emine Aslı Üvez Meriç hayatı ve biyografisi!

Seçimlerin ardından yeni Kabine'yi açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı olarak Mehmet Şimşek'i görevlendirdi. Şimşek'in ekonominin dümenine geçmesiyle bu alandaki kurumların başındaki isimler de değişti. Merkez Bankası Başkanlığına ise Hafize Gaye Erkan getirildi. Peki, Emine Aslı Üvez Meriç kimdir? Emine Aslı Üvez Meriç kaç yaşında, ne iş yapıyor? Emine Aslı Üvez Meriç hayatı ve biyografisi!

EMİNE ASLI ÜVEZ MERİÇ KİMDİR?

Sözcü'de yer alan habere göre Meriç daha öce İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünde protokol müdürü olarak görev yapıyordu. Ayrıca bir dönem özel kalemde de görev aldı. Merkez Bankası Başkanı'nın yardımcılarını doğrudan Cumhurbaşkanı atıyor. Para Politikası Kurulu üyeleri de yine Cumhurbaşkanı onayı ile atanabiliyor. Başkan ise sadece genel müdür ve altındaki makamlarda değişiklik yapabiliyor.