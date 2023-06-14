Üye Girişi
Haberler
Haberi Paylaş
Emine Aslı Üvez Meriç kimdir? Emine Aslı Üvez Meriç kaç yaşında, ne iş yapıyor? Emine Aslı Üvez Meriç hayatı ve biyografisi!

Emine Aslı Üvez Meriç kimdir? Emine Aslı Üvez Meriç kaç yaşında, ne iş yapıyor? Emine Aslı Üvez Meriç hayatı ve biyografisi!

Gündem Haberleri

Merkez Bankası Başkanı olmasıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Hafize Gaye Erkan, ekibini şekillendirmeye başladı. Erkan, Başkanlık Ofisi Genel Müdürü olarak kurum içinden Emine Aslı Üvez Meriç'i atadı. Peki, Emine Aslı Üvez Meriç kimdir? Emine Aslı Üvez Meriç kaç yaşında, ne iş yapıyor? Emine Aslı Üvez Meriç hayatı ve biyografisi!

Erdoğan'a açık açık soruldu: Hafize Gaye Erkan'ın Merkez Bankası açısından bir deneyim eksikliği olabilir mi?Erdoğan'a açık açık soruldu: Hafize Gaye Erkan'ın Merkez Bankası açısından bir deneyim eksikliği olabilir mi?

Seçimlerin ardından yeni Kabine'yi açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı olarak Mehmet Şimşek'i görevlendirdi. Şimşek'in ekonominin dümenine geçmesiyle bu alandaki kurumların başındaki isimler de değişti. Merkez Bankası Başkanlığına ise Hafize Gaye Erkan getirildi. Peki, Emine Aslı Üvez Meriç kimdir? Emine Aslı Üvez Meriç kaç yaşında, ne iş yapıyor? Emine Aslı Üvez Meriç hayatı ve biyografisi!

EMİNE ASLI ÜVEZ MERİÇ KİMDİR?

Sözcü'de yer alan habere göre Meriç daha öce İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünde protokol müdürü olarak görev yapıyordu. Ayrıca bir dönem özel kalemde de görev aldı. Merkez Bankası Başkanı'nın yardımcılarını doğrudan Cumhurbaşkanı atıyor. Para Politikası Kurulu üyeleri de yine Cumhurbaşkanı onayı ile atanabiliyor. Başkan ise sadece genel müdür ve altındaki makamlarda değişiklik yapabiliyor.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Hafize Gaye Erkan Mehmet Şimşek Gündem Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title