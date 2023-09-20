Türkiye'de bir lisede Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına yönelik müstehcen hareketler sergileyen A.E.S tutuklandı mı, suçu nedir merak ediliyor. Atatürk'ün fotoğrafına uygunsuz hareketler yapan öğrenci kimdir ve tutuklandı mı gündeme geliyor. Peki, Atatürk'ün fotoğrafına uygunsuz hareketler yapan öğrenci kimdir? Tutuklandı mı?

Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına yönelik uygunsuz hareketler yaptığı belirlenen 17 yaşındaki lise öğrencisinin gözaltına alındı mu ve A.E.S tutuklandı mı soruları gündeme geliyor. Atatürk'ün fotoğrafına uygunsuz hareketler yapan öğrenci kimdir ve tutuklandı mı sorularına yanıt aranıyor. Atatürk'ün fotoğrafına uygunsuz hareketler yapan öğrenci kimdir? Tutuklandı mı? Detaylar haberimizdedir...

ATATÜRK'ÜN FOTOĞRAFINA UYGUNSUZ HAREKETLER YAPAN ÖĞRENCİ KİMDİR?

Türkiye'de bir lisede çekildiği öne sürülen görüntüler infial yarattı. Görüntülerde bir lise öğrencisinin elindeki ulu önder Atatürk fotoğrafıyla uygunsuz hareketlerde bulunduğu görüldü. Görüntülerde lise öğrencisinin uzun süre güldüğü anlar yer aldı. Sosyal medya kullanıcıları görüntülere sert tepki gösterdi.

ADLİ VE İDARİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Valilikten yapılan açılamada, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir kişinin Atatürk'ün fotoğrafına yönelik müstehcen hareketler sergilediğinin görüldüğü belirtildi. Söz konusu kişinin kimliğinin tespit edildiği kaydedilen açıklamada, olayı gerçekleştiren 17 yaşındaki A.E.S'nin gözaltına alındığı bilgisi verildi. Açıklamada, olayla ilgili adli ve idari süreç başlatıldığı bildirildi.

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