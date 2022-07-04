Emin Şirin kimdir? Emin Şirin kaç yaşında, nereli? Emin Şirin biyografisi nedir?

Görüş ayrılıkları nedeniyle ayrıldığı LDP'den sonra ise Anavatan Partisi'ne katılan Emin Şirin buradan da istifa etmiş ve Cem Uzan döneminde Genç Parti'ye geçmiştir. Peki, Emin Şirin kimdir? Emin Şirin kaç yaşında, nereli? Emin Şirin hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

EMİN ŞİRİN KİMDİR?

Emin Şirin (d. 22 Kasım 1948, İskenderiye) Türk iş insanı, siyasetçi ve gazeteci.

1948 yılında Mısır İskenderiye'de dünyaya gelen Emin Şirin, Robert Koleji Üniversitesi ardından Arizona Eyalet Üniversitesi'nde eğitim görmüştür.

İsviçre'de petrol ve hammadde ticareti yapan bir şirketi bulunan Emin Şirin'in bu şirketi Körfez Savaşı sırasında batmış ve ardından Akşam Gazetesi'nde çalışmaya başlamıştır. O dönem gazetenin başında Emin Şirin'in eski eşi Nazlı Ilıcak'ın oğlu Mehmet Ali Ilıcak bulunmaktaydı. AK Parti'nin ilk dönem milletvekillerinden olan Emin Şirin, 2002 yılında yapılan genel seçimlerde AKP İstanbul Milletvekili olmuştur. 1 sene sonra AK Parti'den ayrılan Emin Şirin, Liberal Demokrat Parti'ye geçmiştir. 2004 yılına kadar da bu partinin genel başkanı olarak görev almıştır.

Görüş ayrılıkları nedeniyle ayrıldığı LDP'den sonra ise Anavatan Partisi'ne katılan Emin Şirin buradan da istifa etmiş ve Cem Uzan döneminde Genç Parti'ye geçmiştir. Ergenekon Davası soruşturmalarında sanık durumuna düşen Emin Şirin hakkında istenen 7,5 yıllık hapis cezası nedeniyle yurt dışına kaçmış ve bir süre yurt dışında yaşamıştır.

1994 yılında evlendiği Nazlı Ilıcak'tan 2003 yılında boşandı. Çok iyi derecede İngilizce, İtalyanca ve Fransızca bilen Şirin, 3 çocuk babası ve bekârdır.