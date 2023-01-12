CHP'li Özel, Bakan Danışmanı olduğunu iddia ettiği "eminimsi" kullanıcı adlı Emin Şen ile ilgili dikkat çeken iddialarda bulundu. Özel'in açıklaması devam ederken İçişleri'nden yapılan açıklamada, "Emin Şen; devlet memuru olmayıp, bakan müşaviri görevi de bulunmamaktadır" ifadesi yer aldı. Peki, Emin Şen kimdir? Emin Şen görevi ne?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, dün düzenlediği basın toplantısında "Yarın burada Süleyman Soylu ilgili bir dosya açıklayacağım. Cevabından kaçamayacağı yine kimyasının bozulacağı bir dosya açıklanacak. Özgür Özel yarın o dosyayı açıklamayacak bir durumda olursa, başıma bir şey gelirse diye üç arkadaşıma daha verdim dosyayı, ben açıklayamazsam onlar açıklayacak" diye konuşmuştu. Emin Şen kimdir? Emin Şen görevi ne?

EMİN ŞEN KİMDİR?

Bugün TBMM'de düzenlediği basın toplantısında kameralar karşısına geçen Özel, "Süleyman Soylu'nun trol ordularının size, bize, muhaliflere neler yaptığını biliyoruz da. Bu trol orduları nasıl oluşmuş diye bakarken bir isimden bahsedeceğim Emin Şen. 4 Ekim 2016 tarihinden itibaren bakan danışmanıdır. Kendisinin sosyal medya ismi 'eminimsi'dir. Bunu 2010 yılından beri kullanmaktadır." dedi.

Burada kendisinin bakan danışmanı olduğunu bir paylaşımla kabul etmektedir. Emin Şen, Süleyman Soylu'nun il il dolaşıp trollük dersleri verdirdiği kişidir. Ne zaman? Biz kendisini Trabzon milletvekilleriyle birlikte 2013 başında muhtemelen Trabzon'da bir değerlendirme toplantısında görüyoruz. "Eminimsi" mouse tutuyor sunum izliyorlar. Kültür Turizm Bakanlığı ile birlikte yapmış oldukları bir kamu spotunun çekimiyle birlikte yeşil ekran önündeler..." ifadelerini kullandı.

Özel açıklamalarını sürdürürken İçişleri Bakanlığı'ndan da konuyla ilgili açıklama geldi. Açıklamada, "CHP milletvekili Özgür Özel'in ismini zikrettiği Emin Şen; devlet memuru olmayıp, bakan müşaviri görevi de bulunmamaktadır" denildi.

Bu açıklama üzerine Özel, Şen'in biyografisinin İçişleri Bakanlığı'nın sayfasında olduğunu ve göreve başladığı tarih gibi bilgilerin yer aldığını söyledi. Özgür Özel devamında, "Bu sayfa bakanlığın sitesinde hala var" dedi.