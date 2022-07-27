Emin Pazarcı kimdir? Emin Pazarcı kaç yaşında, aslen nereli? - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Emin Pazarcı kimdir? Emin Pazarcı kaç yaşında, aslen nereli?

Emin Pazarcı kimdir? Emin Pazarcı kaç yaşında, aslen nereli?

Akşam gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı aslen nereli sorusu aratılıyor. Gazi Üniversitesi İşletme Bölümünde eğitim gördü. Ardından Yeni Sözcü Dergisi'ni çıkardı. İşte, Emin Pazarcı biyografisi hayatı...

 - Güncelleme:

Gazeteci Emin Pazarcı, Akajans, Tercüman'da muhabir olarak yer aldı. 1995 yılında Akşam gazetesinde yazar ve Ankara temsilcisi olarak görev almaya başladı. Aynı zamanda okuduğu üniversitede öğretim görevlisi olarak çalıştı. Emin Pazarcı kim?

EMİN PAZARCI KİMDİR?

Pazarcı, İstanbul'da doğdu. Gazi Üniversitesi İşletme Bölümünde eğitim gördüğü sırada medyaya adım attı. Avni Özgürel ile beraber Yeni Sözcü Dergisi'ni çıkarttı dergi 1980 darbe döneminde kapatıldı.

Ardından Akajans, Tercüman gibi kurumlarda muhabir olarak görev aldı. Uzun süre diplomasi, parlamento, ekonomi ve savaş muhabirliği gibi görevlerde yer aldı. Tercüman Gazetesinde Haber müdürlüğü ve yazarlığı yaptı. 1995'de Akşam Gazetesinde yazar ve Ankara temsilcisi olarak çalışmaya başladı. Flash Tv'de Nargile Kahvesi ve Güne Başlarken, TRT'de 9. Senfoni, Kanal A'da Gündem ve İnce Çizgi gibi kurumlarda programlar hazırladı.

Gazi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışan Emin Pazarcı yazmış olduğu Kurt Bakışı ve Gizli Alemler isimli kitapları çeşitli ödüller aldı. 2016 yılında Beyza Arbaş ile nikah masasına oturdu.

Kitapları:

Kurt Bakışı (2008)

Gizli Alemler (Muzaffer Karakaş ile, 2009)

Haberler.com - Gündem

Gazi Üniversitesi Gazi Üniversitesi Gazi Üniversitesi Emin Pazarcı Emin Pazarcı Emin Pazarcı Ankara Ankara Ankara Sözcü Sözcü Sözcü Gündem Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title