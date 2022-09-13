Emily Ratajkowski Sebastian Bear-McClard ayrıldı mı? Emrata boşandı mı?

Instagram hesabındaki paylaşımlarla dikkat çeken ünlü model ve oyuncu Emily Ratajkowski eşinden boşandığı yönünde haberlerle gündeme geldi. Peki, Emily Ratajkowski Sebastian Bear-McClard boşanıyor mu? Emrata boşandı mı? İşte detaylar...

İlk büyük çaplı sinema deneyimini "Gone Girl" filmiyle yaşayan İngiliz-Amerikalı oyuncu Emily Ratajkowski'nin hayatı merak konusu oldu. Sosyal medyada "Emrata" adıyla tanınan ünlü oyuncu Emily Ratajkowski eşi Sebastian Bear McClard ile ayrıldığı yönündeki haberlerle gündeme geldi. Peki,Emily Ratajkowski Sebastian Bear-McClard boşanıyor mu? Emrata boşandı mı? Detaylar haberimizde...

EMİLY RATAJKOWSKİ SEBASTİAN BEAR-MCCLARD AYRILDI MI?

Emily Ratajkowski ve eşi Sebastian Bear McClard'ın ayrıldığı yönündeki haberle gündeme geldi. İlk olarak sosyal medya fenomeni ve komedyen Claudia Oshry, Sebastian Bear-McClard'ın, eşi Emily Ratajkowski'yi aldattığını öne sürdü. Emily Ratajkowski, kendisini aldatan eşi Sebastian Bear-McClard'a boşanma davası açtı. İkili, tazminat ve çocuklarının velayeti konusunda henüz karar vermedi.