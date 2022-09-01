İlk büyük çaplı sinema deneyimini "Gone Girl" filmiyle yaşayan İngiliz-Amerikalı oyuncu Emily Ratajkowski'nin hayatı merak konusu oldu. Sosyal medyada "Emrata" adıyla tanınan ünlü oyuncu Emily Ratajkowski kimdir? Emily Ratajkowski kaç yaşında? Emrata Instagram hesabı!

EMİLY RATAJKOWSKİ KİMDİR?

7 Haziran 1991'de, İngiltere'nin başkenti Londra'ya bağlı Westminster'da, Polonya asıllı bir baba ile İsrail asıllı bir annenin kızı olarak dünyaya geldi. Annesi Kathleen Balgley bir akademisyen, babası John Ratajkowski ise bir ressam ve öğretmen olan Ratajkowski, beş yaşına geldiğinde ailesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki Encinitas şehrine yerleşti. On dört yaşında Ford Models isimli mankenlik ajansına katıldı. Lise eğitimini, babasının da öğretmenlik yaptığı San Dieguito Akademisi'nde tamamladı. 2009 yılında Kaliforniya Üniversitesi'ne yüksek öğrenim hayatına başlasa da mankenlik kariyerini sürdürmek için bir yıl sonra buradan ayrıldı.

2004 yılında Andrew's Alteration adlı kısa filmde rol olarak oyunculuk kariyerine başladı. 2005 yılında A Year and a Day adlı filmde küçük bir rolde yer aldı. Üniversite eğitimi aldığı 2009 ile 2010 yılları arasında iCarly adlı dizinin iki bölümünde Tasha karakterini canlandırdı. Bir taraftan mankenlik kariyerini sürdüren Ratajkowski, 2011'de Treats! Magazine adlı derginin kapağında yer aldı. Ağustos 2012'de, Sara Jean Underwood ile birlikte Carl's Jr. reklamında oynadı. Treats! Magazine'deki resimlerinin ardından aldığı teklifler neticesinde Maroon 5'ın "Love Somebody" ve Robin Thicke'in "Blurred Lines" adlı şarkılarının video kliplerinde yer aldı. Çıplak olarak yer aldığı "Blurred Lines" klibi Topluluk Kuralları'nın ihlali sebebiyle YouTube tarafından kaldırılsa da Temmuz 2013'te videonun site üzerinden yayımlanmasına tekrarda izin verildi.

Ratajkowski, yönetmenliğini David Fincher'ın üstlendiği 2014 yapımı Kayıp Kız (Gone Girl) filminde Andie Hardy karakteriyle yer alarak ilk büyük çaplı sinema deneyimini yaşadı.

EMRATA'NIN EŞİ KİM?

Ünlü oyuncu Emily Ratajkowski, 23 Şubat 2018 yılında aktör ve yapımcı Sebastian Bear-McClard'la evlendiğini duyurmuştu.

EMRATA INSTAGRAM HESABI!

Emily Ratajkowski'nin @emrata kullanıcı adıyla Instagram'da 29,5 Milyon takipçisi bulunmaktadır.