Tiktok fenomeni Emily Abraham kimdir merak ediliyor ve Tiktok fenomeni kızı Moo Abraham ile çektikleri videolar ile birlikte Emily Abraham serveti ne kadar? Sorusu akıllara geliyor. Peki, Emily Abraham kimdir, serveti ne kadar? Tiktok fenomeni kızı Moo Abraham milyon liralık kombinleriyle poz veriyor!

Emily Abraham kimdir, serveti ne kadar? Sorusu, çektikleri videolar ile gündeme gelen Emily Abraham hakkındaki birçok detayı merak etmekte olan kişiler tarafından araştırılıyor. Çektiği videolar nedeniyle Emily Abraham'ın serveri birçok kişi tarafından merak konusu haline geliyor. Peki, Emily Abraham kimdir, serveti ne kadar? İşte Emily Abraham hakkında merak edilen tüm detaylar!

EMİLY ABRAHAM KİMDİR?

Emily Abraham 45 yaşındadır ve Tiktok hesabı üzerinde çektiği videoları ile tanınmıştır. Ayrıca Abraham milyarderin Karısı olarak tanınmakta. Emily Abraham aynı zamanda Londra'nın Knightsbridge kentinde çok sevilen lüks bir mağaza olan Love Luxury'nin kurucu ortağıdır. Henüz altı yaşındayken annesinin ölümünün ardından üvey annesi tarafından büyütülmüştür. Ayıca Emily, 36 yaşındaki girişimci Adam Abraham ile evlidir ve Love Luxury'yi birlikte kurmuştur.

EMİLY ABRAHAM SERVETİ NE KADAR?

Emily Abraham'ın serverinin ne kadar olduğu hakkında bir bilgi bulunmuyor. Emily Abraham Knightsbridge kentinde Love Luxury'nin kurucu ortağı olması ve milyarderin Karısı olarak tanınmakta olmasından dolayı nedeniyle oldukça büyük bir gelire sahip olduğu tahmin edilmekte.