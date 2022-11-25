Emil Pars kimdir? Emil Pars kaç yaşında, nereli? Emil Pars hayatı ve biyografisi!

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EMİL PARS KİMDİR?

Emil Damyanov Dimitrov Sanatci Adı Emil Pars 14.07.1998 Bulgaristan Shumen şehrinde doğdu. Orta okulu Bulgaristanın Panayot Volov okulunda bitirdi.

İş hayatında ilk olarak kuaför stajı gmrdükten sonra Makeup Artist olarak hayatında devam etti. Daha sonra oyunculuğa yöneldi ve Oyunculuk eğitimi almaya başladı. Müziğe ilgisinin yüksek olduğu düşünerek müziğe giriş yaptı. İlk Şarkısı Asla isimli Şarkısı oldu.