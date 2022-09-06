İcardi'de mutlu sona ulaşan Sarı Kırmızılı kulübün İsveçli ve Belçikalı süper starlarla görüşmelere başladığı öğrenilirken, Emil Forsberg sporseverlerin merak konusu oldu. Peki, Emil Forsberg kimdir? Emil Forsberg kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 2-1'lik skorla deviren Galatasaray'da trasnfer çalışmaları hız kazandı. Kanat bölgesine takviye yapmak isteyen Cimbom'da, 2 aday daha listeye eklendi. Futbolseverler ise Emil Forsberg'i mercek altına aldı. Peki,Emil Forsberg kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı? Emil Forsberg kimdir?

EMİL FORSBERG KİMDİR?

Doğum tarihi: 23 Ekim 1991

(30yaşında)

Sundsvall, İsveç

Kilo: 76 kg

Boy: 1,77 m

Emil Forsberg (d. 23 Ekim 1991), Alman kulüplerinden RB Leipzig'de forvet olarak görev yapan İsveçli futbolcudur.