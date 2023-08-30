Galatasaray'da transfer gündemi yoğunluğu yaşanıyor. Pek çok isimle adı anılan Galatasaray son olarak Emil Breivik ile gündem oldu. Peki, Emil Breivik kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Emil Breivik Galatasaray'a gelecek mi?

Emil Breivik kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında ve Emil Breivik Galatasaray'a gelecek mi gibi konular son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Peki, Emil Breivik kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Emil Breivik Galatasaray'a gelecek mi?

EMİL BREİVİK KİMDİR, MEVKİSİ NE, KAÇ YAŞINDA?

Doğum: 11 Haziran 2000 (23 yıl yaşında)

Boy: 1,86 m

Şu andaki takımı: Molde FK (#16 / Orta Saha)

Kilo: 82 kg

Emil Varhaugvik Breivik, Norveç kulübü Molde için orta saha oyuncusu olarak oynayan Norveçli bir futbolcudur

EMIL BREIVIK GÜNDEMDE

Fanatik'te yer alan habere göre, uzun süredir 8 numara arayışında olan Aslan, Molde eşleşmesi sonrasında Norveç ekibinin 23 yaşındaki orta sahası Emil Breivik'in menajeriyle görüşmelere başladı.

Kadrosuna bir orta saha oyuncusu katmak isteyen Galatasaray'ın gündemine Molde forması giyen Emil Breivik geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı başaran sarı-kırmızılılar, bu başarıyı transferlerine de yansıtmayı planlıyor. Breivik'in menajeri, Galatasaray ile görüşmelerin başladığını doğruladı.

Ortaya koyduğu oyunla alkışları toplayan genç oyuncu için Galatasaray hemen operasyona başladı. Öyle ki Breivik'in temsilcisi Jim Solbakken, genç futbolcunun transferi konusunda Galatasaray ile görüştüklerini açıkladı.