Emet ilçesinde alt yapı çalışmaları dar sokaklar yüzünden zor ilerliyor

Yüklenici firma ekipleri dar sokaklar nedeniyle toprak sevkiyatı işlerini zorlukla yapabiliyor. Emet Belediyesi ise sit alanını korumak için imar planı projelendiriyor.

Emet ilçesinde devam eden alt yapı çalışmaları dar sokaklar yüzünden zorlukla ilerliyor.

Yüklenici firma ekipleri ilçede kanalizasyon ve içme suyu hattı çalışmaları sürdürürken, eski yerleşim yerlerinde dar ara sokaklar yüzünden toprak sevkiyatı işleri zorlukla yapılabiliyor.

Firma yetkilileri, dar sokaklarda mıcır ve toprak sevkiyatının zor olduğunu, hatta bazı yerlerde mümkün olmadığı için kırma taş dolgunun geri dolguya dönüştürüldüğünü belirttiler.

Emet Belediyesi teknik ekipleri ve İlbank onayıyla dönüşüm sağlanırken, çalışmalarda hak ediş ödemeleri toprak dolgu olarak ödeniyor.

Halen 1 Han,1 Cami, 1 Çeşme, 72 adet ev ve iş yerinin tescillendiği, 832 evin ise sit alanına girdiği Emet ilçesinde alt yapı çalışmalarında sokak dokusu ve binalara zarar vermeme adına çalışma alanları daralıyor. Emet Belediyesince sit alanını korumak için imar planı projelendirilerek tamamlanırken, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, alt yapı çalışmaları tamamlandıktan sonra sit alanı bölgelerinde imara uygun üst yapı çalışmalarının da yapılacağını ifade etti.

Başkan Doğan, alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından sit alanı ilan edilen bölgelerde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü teknik ekipleri ile birlikte çalışmalar yapılarak tarih ve günümüzü birleştiren sağlıklı sokak çalışmalarının yürütüleceğini söyledi. - KÜTAHYA