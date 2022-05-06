Emel Taşçıoğlu kimdir? Emel Taşçıoğlu hayatı ve biyografisi! Emel Taşçıoğlu kaç yaşında, nereli?

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Doğum tarihi: 22 Temmuz 1964

57 yaşında

Ankara

Çocukluğu sahnelerde geçen ve küçük yaşında «Güney Kardeşler» isimli grubuyla sahne çalışmalarını sürdüren Taşçıoğlu, saz sanatçısı Yunus Karaca'dan nota dersleri almış, babasının da desteği ile Gazi Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünü 1985 yılında bitirerek öğretmenliğe başlamıştır. Aynı yıl evlenmiş ve kendi soyadını taşıyan bir çocuğu olmuştur. TRT Ankara Radyosunun açmış olduğu Yetişmiş Sanatçı sınavına girer ve başarılı olur, ses sanatçısı olarak Ankara Radyosunda çalışmaya başlar.

Küçük yaşta müziğe olan ilgisi ve yeteneği ailesi tarafından fark edilen sanatçı, beş yaşında babası Ali Rıza Güney, ağabeyleri Ekrem Güney ve Ertuğrul Güney (TRT Ankara Radyosu Ritim Saz Sanatçısı) ile birlikte "Güney Kardeşler" adıyla gerek sahnelerde gerekse halk konserleri kaset ve plak çalışmalarıyla Türk halk müziği icrasına başladı. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği bölümü mezunu olup, öğretmenlik yapmakta iken 1988 senesinde[2] görevini bırakarak TRT Ankara Radyosunun düzenlediği sınavı kazanarak "TRT Yurttan Sesler Korosu"na katılmış ve profesyonel müzik kariyerine başlamıştır. Yorumcu özelliğiyle ön plana çıkan Taşçıoğlu daha ziyade Orta Anadolu türkülerini seslendirir. Bu yöreye ait pek çok türküyü de kaynak kişilerinden derlemiş ve notaya almıştır. Bu tür çalışmalarına verilebilecek en önemli örnek Neşet Ertaş'ın ünlü "Kesik Çayır" türküsüdür. Babası Ali Rıza Güney'den derleyip "Elmalı" türküsünü notaya almıştır.

Uzun süre ses sanatçılığı yaptığı TRT'den ayrılarak 2004 yılında ilk albümü Sel Gider, Kum Kalır albümünü yayınlamıştır. İsmail Derker yönetmenliğinde çalışılan albüm toplamda on üç türküden oluşmaktadır ve Sıla Müzik etiketiyle yayınlanmıştır. Samsun, Kırşehir, Diyarbakır ve Rumeli türkülerinin hakim olduğu albümde "Bayramdan Bayrama" ve "Efendim" isimli iki Kazım Birlik bestesi ve Mustafa Keser'den alınan "Yüce Dağ Başında" isimli şarkı yer almaktadır.

2011 yılında İz Kalır isimli ikinci albümünü yayınlayan sanatçı Ömür Dediğin programının aynı isimli fon müziğini seslendirmiştir. Evli ve iki çocuk annesi olan Emel Taşçıoğlu halen TRT Ankara Radyosunda görevini sürdürmektedir.