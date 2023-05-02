Ekranların sevilen oyuncusu Selim Bayraktar, Emel Karaköse ile dünya evinde girdi. Ünlü oyuncu Selim Bayraktar'ın eşinin kim olduğu araştırılıyor. Peki, Emel Karaköse kimdir? Selim Bayraktar eşi kim? Selim Bayraktar evlendi mi, kiminle evlendi? İşte detaylar...

"Muhteşem Yüzyıl", "Ufak Tefek Cinayetler" ve "Destan" başta olmak üzere sayısız projede yer alan başarılı oyuncu Selim Bayraktar evlendi. Ünlü oyuncu Selim Bayraktar'ın evlendiği kişinin kim olduğu araştırılıyor. Peki, Emel Karaköse kimdir? Selim Bayraktar eşi kim? Selim Bayraktar evlendi mi, kiminle evlendi? Detaylar haberimizde...

SELİM BAYRAKTAR EŞİ KİMDİR?

Şimdilerde "Veda Mektubu" dizisinde Ziya Karlı rolünü canlandıran Bayraktar, 5 senedir birlikte olduğu sevgilisi Emel Karaköse ile Antalya'da bir otelde gerçekleştirilen sade bir törenle mutluluğa "Evet" dedi. Ünlü çiftin nikah töreninden görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Selim Bayraktar gibi oyuncu olan Emel Karaköse ise zarafeti ile mest etti. Sade ve dekolteli bir gelinlik tercihi yapan Karaköse düğün makyajını da aynı sadelikte tutarak güzelliğini ön plana çıkardı.