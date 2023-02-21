Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından oluşan yıkımda oyuncu Emel Atıcı ve kızı Püryan Atıcı hayatlarını kaybetti. Ardından biyografisi merak edilen Emel Atıcı araştırılıyor. Peki, Emel Atıcı kimdir, kaç yaşındaydı? Emel Atıcı hangi dizilerde oynadı? Emel Atıcı ve kızı kimdir?

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Bir Zamanlar Çukurova dizisinin oyuncularından Emel Atıcı ve kızı Hande Püryan, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilimizde büyük yıkımlara neden olan depreme yakalandı. Sevenleri ise arama motorlarında Emel Atıcı öldü mü? Emel Atıcı ne zaman, neden öldü? Emel Atıcı kimdir? sorularına yanıt aradı. Peki, Emel Atıcı kimdir, kaç yaşındaydı? Emel Atıcı hangi dizilerde oynadı? Emel Atıcı ve kızı kimdir? İşte detaylar haberimizde...

EMEL ATICI KİMDİR?

6 Şubat 2023 Pazartesi günü meydana gelen ve tüm Türkiye'yi derinden yaralayan Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Bir Zamanlar Çukurova'da oynayan Emel Atıcı, kızı Püryan Atıcı ile yaşamını kaybetti. Konuyla ilgili olarak TIMS&B Productions'tan resmi açıklama geldi.

Yapım şirketi Tims &B, Atıcı için bir taziye mesajı yayımladı.

Oyuncu Sibel Taşçıoğlu da aynı dizide rol aldığı oyuncu arkadaşı Emel Atıcı için; "Sevgili arkadaşımız Emel Atıcı, Allah rahmet eylesin. Mekanın cennet olsun..." paylaşımında bulundu.

Beykoz Üniversitesi, Püryan Atıcı'nın vefatını "Üniversitemizin 2014-2015 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programı mezunumuz Hande Püryan Atıcı ile annesi Emel Atıcı'yı depremde kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Beykoz Üniversitesi ailesi olarak mezunumuz sevgili Püryan'a ve değerli annesine Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." paylaşımıyla duyurdu.