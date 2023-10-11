Emekliye zamda hesaplar sil baştan! Enflasyon farkı ve refah payı dahil maaş hesabı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli zammı açıklaması milyonlarca kişiyi heyecanlandırdı. Emekli maaşlarında enflasyon farkı ve refah payı içeren yeni düzenlemeler yılbaşında yapılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında 6 aylık enflasyon oranı belirleyici olacak. Buna refah payı eklenmesi bekleniyor. Ocak - Temmuz 2024 dönemi için yüzde 50'ye yakın zam ufukta gözüktü.

16 milyonu aşkın emeklinin maaşını belirleyecek zamda yeni gelişme. Ocak ayı zam hazırlığı başlarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan müjdeli haber geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda, "Emeklilerimizin maaşlarına, enflasyon farkı ve refah payını içeren yeni düzenlemeleri yılbaşında ayrıca yapacağız' dedi.

3 AYLIK ORAN BELLİ OLMUŞTU

Yeni maaşların hesaplanmasında enflasyon oranının yanı sıra refah payı bekleniyor. SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammında 6 aylık enflasyon oranı belirleyici olacak. Buna refahının ekleneceği tahmin ediliyor.

Emekli maaşı hesabında 3 aylık artış netleşmiş durumda. TÜFE verilerine göre 3 aylık enflasyon oranı yüzde 25,11 oldu. Bu oranın üzerine Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyonu eklenecek. 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık enflasyonuyla birlikte 6 aylık enflasyon ortaya çıkacak.

OVP'DE TAHMİNLER YÜZDE 37.76

Orta Vadeli Program'da bu yıl için yıl sonu enflasyon öngörüsü yüzde 65 olarak güncellenmişti. Eğer bu öngörü gerçekleşirse ikinci altı aylık enflasyon yüzde 37,76 olacak. Bu oran doğrudan SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşlarına yansıtılacak.

REFAH PAYI NE KADAR OLACAK?

Enflasyona ek olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında yer verdiği refah payı bekleniyor. Bu orana ne kadar refah payı ilave edileceği teknik çalışmalar sonucunda belli olacak.

Emekliye yapılacak artışta refah payı ile birlikte beklenti yüzde 45-50 seviyesine ulaştı. Yüzde 7,24 refah payı uygulanırsa zam oranı yüzde 45'e tamamlanacak. Yüzde 12,24 puan refah payı uygulanırsa zam oranı yüzde 50 olacak.

Geçtiğimiz 6 aylık dönemde SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 15.40 zam yapılmıştı. Ek olarak 14.6 puanlık refah payı dahil edilmiş ve zam oranı yüzde 30'a çıkarılmıştı.

SSK BAĞ-KUR EMEKLİSİ 2024 MAAŞ HESABI

Emekliye zam refah payı dahil yüzde 45 veya yüzde 50 olursa yeni yılda maaş tablosu şu şekilde olacak:

Maaş: 7.500 TL

Yüzde 45 zam: 10.875 TL

Yüzde 50 zam: 11.250 TL

Maaş: 7.600 TL

Yüzde 45 zam: 11.020 TL

Yüzde 50 zam: 11.400 TL

Maaş: 7.700 TL

Yüzde 45 zam: 11.165 TL

Yüzde 50 zam: 11.550 TL

Maaş: 7.800 TL

Yüzde 45 zam: 11.310 TL

Yüzde 50 zam: 11.700 TL

Maaş: 7.900 TL

Yüzde 45 zam: 11.455 TL

Yüzde 50 zam: 11.850 TL

Maaş: 8.000 TL

Yüzde 45 zam: 11.600 TL

Yüzde 50 zam: 12.000 TL

Maaş: 8.100 TL

Yüzde 45 zam: 11.745 TL

Yüzde 50 zam: 12.150 TL

Maaş: 8.200 TL

Yüzde 45 zam: 11.890 TL

Yüzde 50 zam: 12.300 TL

Maaş: 8.300 TL

Yüzde 45 zam: 12.035 TL

Yüzde 50 zam: 12.450 TL

Maaş: 8.400 TL

Yüzde 45 zam: 12.180 TL

Yüzde 50 zam: 12.600 TL

Maaş: 8.500 TL

Yüzde 45 zam: 12.325 TL

Yüzde 50 zam: 12.750 TL

Maaş: 8.600 TL

Yüzde 45 zam: 12.470 TL

Yüzde 50 zam: 12.900 TL

Maaş: 8.700 TL

Yüzde 45 zam: 12.615 TL

Yüzde 50 zam: 13.050 TL

Maaş: 8.800 TL

Yüzde 45 zam: 12.760 TL

Yüzde 50 zam: 13.200 TL

Maaş: 8.900 TL

Yüzde 45 zam: 12.905 TL

Yüzde 50 zam: 13.350 TL

Maaş: 9.000 TL

Yüzde 45 zam: 13.050 TL

Yüzde 50 zam: 13.500 TL

Maaş: 9.200 TL

Yüzde 45 zam: 13.340 TL

Yüzde 50 zam: 13.800 TL

Maaş: 9.400 TL

Yüzde 45 zam: 13.630 TL

Yüzde 50 zam: 14.100 TL

Maaş: 9.500 TL

Yüzde 45 zam: 13.775 TL

Yüzde 50 zam: 14.250 TL

Maaş: 9.700 TL

Yüzde 45 zam: 14.065 TL

Yüzde 50 zam: 14.550 TL

Maaş: 9.900 TL

Yüzde 45 zam: 14.355 TL

Yüzde 50 zam: 14.850 TL

Maaş: 10.000 TL

Yüzde 45 zam: 14.500 TL

Yüzde 50 zam: 15.000 TL

İlgili Haberler