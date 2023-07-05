Meclis'e sunulan, memur maaşlarına yapılacak zammı da içeren torba kanun teklifinde "emekliye zam" konusunun yer almaması dikkat çekti. Vatandaşlar ise emekliye zam yok mu? ve emekliye zam gelecek mi? sorularının yanıtını araştırdı. Peki, Emekliye zam gelecek mi? 2023 Emekli zammı olacak mı? Detaylar haberimizde...

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Emekliye zam yok mu? Son dakika! Emekliye zam gelecek mi? 2023 Emekli zammı olacak mı? merak ediliyor. Ak Parti, 15 maddelik torba kanun teklifini Meclis'e sundu. En düşük memur maaşı 22 bin 17 TL'ye, ortalama memur maaşı ise 25 bin 15 TL'ye yükseldi. Emeklilerin gözü ise zam haberlerine çevrildi. Peki, Emekliye zam yok mu? Son dakika! Emekliye zam gelecek mi? 2023 Emekli zammı olacak mı?

EMEKLİYE ZAM YOK MU?

Meclis'e sunulan, memur maaşlarına yapılacak zammı da içeren torba kanun teklifinde "emekliye zam" konusunun yer almaması dikkat çekti. Teklifle ilgili detayları açıklayan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Şu anda bu teklifimiz içerisinde emekli yok. Oradaki zam teklifleriyle beraber oranlar, dağılım yapılacaktır miktar açısından. Onu ilerleyen zamanda değerlendireceğiz" dedi.

TEKLİF TOPLAM 17 MADDEDEN OLUŞUYOR

Teklifte yer alan düzenlemeler hakkında bilgi veren AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından müjdesi verilen en düşük memur aylığının 22 bin TL'ye çıkarılmasını içeren kanun teklifimizi Meclis Başkanlığı'mıza sunmuş bulunuyoruz. Teklif 15 madde, geçici 2 madde olmak üzere toplam 17 maddeden oluşmaktadır" dedi.

"EMEKLİ ŞU ANKİ TEKLİFİMİZDE YER ALMIYOR"

İşçi ve BAĞ-KUR emeklilerine yapılacak zammın teklifte yer almadığını ifade eden Güler, "Şu anda bu teklifimiz içerisinde yok. Oradaki zam teklifleriyle beraber oranlar, dağılım yapılacaktır miktar açısından. Çünkü en alt seviyede 5 bin 500 TL olan emekli maaşı, seçim öncesinde 7 bin 500 TL'ye çıkartılmıştı. Şu andaki dağılım ve enflasyon farkının yansıtılmasıyla beraber, şu andaki teklifimizde yer almıyor. Onu ilerleyen zamanda değerlendireceğiz" dedi.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN 17 TL

Güler, memur maaş zammına ilişkin ise; "Teklifimiz ile tüm kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Temmuz 2023 tarihiyle 31 Aralık 2023 tarihleri arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil yapılması öngörülen artışa ilave olmak üzere seyyanen net 8 bin 77 TL'lik bir artışı öngörüyoruz. Burada en düşük memur maaşı, Aralık 2022 tarihi itibarıyla 9 bin 105 TL iken 2023 Ocak tarihinde 11 bin 848 TL'ye, artış oranıyla beraber 2023 Temmuz'unda 22 bin 17 TL'ye çıkartılacaktır. Temmuz artış oranı, bu şekliyle beraber toplam yüzde 86'yı bulmaktadır" ifadelerini kullandı.