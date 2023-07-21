Yaşanan son gelişmelerin ardından Emekliye zam yapılacak mı? Sorusu gündemde yer aldı. Konu hakkındaki araştırmalar devam ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi. Peki, Emekliye zam yapılacak mı? Emekliye tekrar zam yapılacak mı, ne kadar zam yapılacak?

Emekliye zam yapılacak mı? Sorusu, bir süredir gündemde yer alan sorular arasında bulunuyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından konu hakkında yapılan açıklamaların ardından merak edilmekte olan Emekliye zam yapılacak mı? Sorusu yanıt buldu. Körfez turu dönüşü gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklileri heyecanlandıran bir mesaj verdi. Peki, Emekliye zam yapılacak mı? Emekliye tekrar zam yapılacak mı, ne kadar zam yapılacak?

EMEKLİYE ZAM YAPILACAK MI?

Erdoğan, "Emekliler noktasında da yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapmamız söz konusu. Memura, işçiye ve emekliye bütçe şartlarını zorlayarak yapabileceğimiz en iyi zammı yaptık. Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair söz verdik ve şu ana kadar da ezdirmedik." Dedi.

"ENFLASYONUN ÜZERİNDE ARTIŞLAR YAPILDI"

Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceklerini belirten Erdoğan, "SSK ve BAĞ-KUR emeklilerimize enflasyon zammına ilave refah payı verilerek zam oranını yüzde 25'e yükselttik. Memur emeklilerine de aynı şekilde yüzde 25 oranında zam yapıldı. Enflasyonun üzerinde artışlar yapıldı. Biz memurumuza, çalışanımıza, emeklimize bu zamları yaparken, bazı fırsatçı, açgözlüler de adeta vatandaşın cebine elini uzatıyor. Bu fırsatçılara izin vermeyeceğiz. Ticaret Bakanlığımız, denetimlerini sıklaştırdı, cezai işlemleri artırıyoruz." ifadelerini kullandı.

"TİCARET VE YATIRIMDA CİDDİ POTANSİYEL MEVCUT"

Ziyaretle ilgili genel bir değerlendirme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti: "Birleşik Arap Emirlikleri, bizim bölgedeki en önemli ticari ve ekonomik ortaklarımızdandır. Geçen yıl ticaret hacmimizi yüzde 25 artışla 10 milyar dolara çıkardık. Bu rakam artmaya devam ediyor. Türkiye ile Emirlikler arasında ticaret ve yatırım konularında çok ciddi bir potansiyel mevcut. Ziyaretimizde bu potansiyeli harekete geçirecek adımları değerlendirdik. Kabul ettiğimiz ortak mutabakatla, ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine çıkardık. Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey mekanizmasının kuruluşunu gerçekleştirdik. Mekanizmanın tesisiyle birlikte gündemimizdeki konuları en üst seviyede ele alacağımız bir platforma kavuşturduk. Ortak mutabakata ilave olarak farklı alanlarda 13 anlaşma imzalandı. Bu anlaşmaların toplam değeri 50,7 milyar dolardır.