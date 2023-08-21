EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA MÜJDESİ: Seyyanen zamlı 2024 emekli maaş hesabı! 7.500 + 4.000 TL beklentisi devrede

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı çıkacak zam haberinde. Memur ve memur emeklisinin zam görüşmeleri devam ederken, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin ne kadar maaş alacağı belirsizliğini koruyor. Normal şartlarda emeklilerin maaş zammı 2024 Ocak'ta belli olacak. Ancak seyyanen zam beklentisi gündeme oturdu.

Macaristan ziyareti sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklinin beklediği zamla ilgili sevindiren açıklamayı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Memurlarımıza bu zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından gözler Meclis'e çevrildi. Emekliye seyyanen zamda Ekim ayında çalışmaların tamamlanması ve tatilden dönen Meclis'te gündeme alınması bekleniyor.

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Enflasyona göre hesaplanan en düşük emekli maaşı 7.500 TL olmuştu. Kök maaşa yapılan yüzde 25'lik ek zam diğer ücretlerin gerisinde kalmıştı. Asgari ücret 11 bin 402 liraya çıkarken en düşük memur maaşı 22 bin lirayı geçmişti.

10.000 TL BARAJINI GEÇEBİLİR

Memurlara 7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri kapsamında 2024'ün ilk 6 ayı için yüzde 15 zam teklif edilmişti. Emekli maaşlarına yapılacak iyileştirmeyle aradaki farkın kapatılacağı tahmin ediliyor.

Kamuoyunda en düşük emekli maaşının 10.000 TL'ye ulaşması bekleniyor. Emeklilerse maaşlarına 4.000 TL'lik seyyanen artış bekliyor. Türkiye Emekliler Derneği'nin talebi 4.000 TL olmuştu. Eğer bu talep hayata geçerse en düşük emekli maaşı 11.500 TL olacak.

OCAK'TA BİR ZAM DAHA

Emekli aylığında yapılacak seyyanen artışın yanı sıra 2024'ün Ocak ayında maaşlara bir zam daha yapılacak. 6 aylık enflasyon verisinin belirlenmesiyle maaşlar yeniden hesaplanacak.

Merkez Bankası'nın hazırladığı 2023 yılı Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 59,46 olmuştu. Bir önceki 6 aylık enflasyon ise yüzde 19,77 şeklinde hesaplanmıştı.

Eğer bu tahminler gerçek olursa emeklilere Ocak ayında yüzde 39,69 zam yapılacak. En düşük emekli aylığı 11 bin 500'e yükseltilirse, enflasyon artışıyla birlikte en düşük ücret 16 bin 64 lira olacak.