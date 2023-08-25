Emekliye zam dopingi! En düşük 10.875 TL ufukta gözüktü! 4/A - 4/B'liye kritik veri geldi

Emekliye zam beklentisi gündeme oturdu. En düşük maaşı 7 bin 500 TL'ye yükseltilen emekliler için kritik veri geldi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ara zam yapılması ihtimali belirdi. Emekli zammı için peş peşe açıklama geldi. Memurlara yüzde 40-45 zam olacağı en yetkili ağızdan paylaşılmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan kamu görevlilerine yüzde 40 ile 45 arasında zam yapılacağını vurgulamıştı. Aynı zam oranı emeklilere uyarlandığında en düşük maaş 10 bin 875 TL'ye ulaşıyor.

EYT ile birlikte sayıları 15 milyonu milyonu geçen emeklileri heyecanlandıran gelişme. Emekliye zam dopingi geliyor. En düşük emekli maaşı için kritik zam ufukta gözüktü. Enflasyona göre emekli maaşının düşük kalmasıyla emekliye ara zam beklentisi oluşmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "Memurlarımıza bu zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından emekliye ara zam ihtimali yükseldi. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da, katıldığı bir canlı yayında "Emekli maaşında ciddi bir iyileştirme olacak. Meclis açılır açılmaz emekli maaşı çalışması yapılacak" demişti. Milyonlarca emeklinin gözü kulağı 1 Ekim'de açılacak Meclis'e çevrildi.

YÜZDE 40-45 ZAM İHTİMALİ

Kamu görevlilerine yapılması beklenen zammın emekliler için de bir gösterge olacağı tahmin ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Ocak 2024'te yüzde 40-45'e yakın bir zam artışı olacak tüm kamu görevlilerimize" açıklamasında bulunmuştu. Bu açıklamaya göre, memurların 2024 maaşlarına yüzde 40-45 arasında zam geleceği düşünülebilir.

Kamu çalışanlarının toplu sözleşme görüşmelerinde sonuç alınamadı ve Kamu Görevlileri Hakem Heyeti devreye girdi. 31 Ağustos'ta memur ve memur emeklisinin zam oranları belli olacak.

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EMEKLİNİN ZAM TAHMİNLERİ

Temmuz ayındaki artışla emeklilere yüzde 25 maaş zammı yapılmıştı. Böylelikle en düşük emekli maaşı 7 bin 500 liraya yükselmişti. Emeklilerin beklentisi 10 bin liranın üzerinde maaş olmuştu. Memurlara yapılan 8 bin 77 liralık seyyanen zam artışıyla emekli ve memur maaşları arasındaki makas açıldı.

SSK ve Bağ-Kur emeklisine yapılacak ara zammın yüzde kaç olacağına ilişkin senaryolardan birisi memur zamları olacak.

Emekli aylığına yapılması beklenen ara zamda yüzde 45 artış onaylanırsa en düşük maaş 10 bin 875 liraya yükselecek.

KADEMELİ ZAM FORMÜLÜ DEVREYE GİREBİLİR

Masada konuşulan bir diğer konu kademeli zam formülü. Temmuz zam döneminde olduğu gibi kademeli zam formülü tekrar gündeme geldi.

Kademeli zamda maaş yükseldikçe zam oranı düşecek. Eğer bu formül hayata geçerse, 7.500 - 10.000 TL arasında emekli maaşı alanlara yüzde 45, 10.000 – 15.000 arasına yüzde 40, 15.000 – 20.000 arasına yüzde 35 ve 20.000 TL üzerine ise yüzde 30 zam devreye alınabilir.

YÜZDE 45 ZAMLI EMEKLİ MAAŞ TABLOSU

Yüzde 45 zamlı emekli taban aylığının 10 bin 875 liraya çıkacağını söylemiştik. İşte, maaşa göre emekli maaş tahminleri:

MEVCUT MAAŞ: 7.500

YÜZDE 45 ZAMLI: 10.875

MEVCUT MAAŞ: 7.600

YÜZDE 45 ZAMLI: 11.020

MEVCUT MAAŞ: 7.700

YÜZDE 45 ZAMLI: 11.165

MEVCUT MAAŞ: 7.800

YÜZDE 45 ZAMLI: 11.310

MEVCUT MAAŞ: 8.000

YÜZDE 45 ZAMLI: 11.600

MEVCUT MAAŞ: 8.200

YÜZDE 45 ZAMLI: 11.890

MEVCUT MAAŞ: 8.400

YÜZDE 45 ZAMLI: 12.180

MEVCUT MAAŞ: 8.500

YÜZDE 45 ZAMLI: 12.325

MEVCUT MAAŞ: 8.600

YÜZDE 45 ZAMLI: 12.470

MEVCUT MAAŞ: 8.800

YÜZDE 45 ZAMLI: 12.760

MEVCUT MAAŞ: 9.000

YÜZDE 45 ZAMLI: 13.050

MEVCUT MAAŞ: 9.200

YÜZDE 5 ZAMLI: 13.340

MEVCUT MAAŞ: 9.400

YÜZDE 45 ZAMLI: 13.630

MEVCUT MAAŞ: 9.500

YÜZDE 45 ZAMLI: 13.775

MEVCUT MAAŞ: 9.700

YÜZDE 45 ZAMLI: 14.065

MEVCUT MAAŞ: 9.900

YÜZDE 45 ZAMLI: 14.355

MEVCUT MAAŞ: 10.000

YÜZDE 45 ZAMLI: 14.500