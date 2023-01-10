Emekliye yüzde 15 ek zam var mı? (%15) 2023'te Emekliye ek zam olacak mı? Mart'ta emekliye ek zam yapılacak mı?

Yaptığı tahminlerle dikkatleri üzerine çeken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, emekliye ek zam yapılacağını iddia etti. Peki, Emekliye ek zam var mı? Emekliye ek yüzde 15 zam mı yapılacak? Emekliye ilave zam ne zaman? Emekliye ek zam olacak mı? merak ediliyordu. İşte, Memiş'in emekli ek zammı paylaşımı!

Emekliye ek zam var mı? Yaptığı tahminlerle dikkatleri üzerine çeken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, emekliye ek zam yapılacağını iddia etti. Peki, Emekliye ek zam var mı? Emekliye ek yüzde 15 zam mı yapılacak? Emekliye ilave zam ne zaman? Emekliye ek zam olacak mı? merak ediliyordu. İşte, Memiş'in emekli ek zammı paylaşımı haberimizde...

EMEKLİYE EK ZAM VAR MI?

Ekonomi konusunda atılacak adımlarla ilgili önceden yaptığı tahminlerle dikkatleri üzerine çeken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Mart ortası emekli ve memura yüzde 15 ilave zam. Mayıs ilk haftası seçim. Beklentim bu yönde" ifadelerini kullandı.

EMEKLİ MAAŞLARINA YÜZDE 15 EK ZAM GELECEĞİNİ İDDİA ETTİ

Yüzde 30 zam üzerinden yeni maaşlar hesaplanmaya başlanmışken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken bir iddia geldi. Memiş, memur ve emekli maaşlarına yüzde 15 daha ek zam yapılacağını belirtti. Memiş'in paylaşımında, "Mart ortası emekli ve memura yüzde 15 ilave zam. Mayıs ilk haftası seçim. Beklentim bu yönde" ifadeleri yer aldı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Yüzde 25'lik zam oranının bir gün sonra yükseltildiğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl memur maaşlarında yüzde 87'lik artışa gitmiş, temmuz ayında yüzde 42 zam yapmıştık. Memurlar ve memur emeklilerinin yüzde 16, SSK ve Bağkur emeklilerinin yüzde 15,4 maaş artışı gerekiyordu. Memurlarımızın ve emeklilerimizin durumunu bildiğimiz için razı olamadık. Bütçe imkanlarını zorlayarak memur ve emekli maaşlarında yüzde 25'lik artışa gitmeyi kararlaştırmıştık. Dün ve bugün çalışmalar sonucunda memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30'a çıkarabileceğimiz imkanlar sağladık" demişti.