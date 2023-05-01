Memur-Sen Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Emeklilerle ilgili yeni müjdelerin olacağını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerden sonra yeni müjdeleri duyuracağını belirtti. Peki, Emekliye yeni müjde nedir 2023? Emekli maaşlarına yeni bir zam mı yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekliye müjdesi ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Emekliye yeni müjdeler nelerdir? Emekli maaşlarına yeni zam olacak mı? Emekliye yeni müjde var mı? merak edilen başlıklar arasında geliyor. Peki, Emekliye yeni müjde nedir 2023? Emekli maaşlarına yeni bir zam mı yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekliye müjdesi ne zaman açıklanacak? İşte yeni müjde ve detaylar...

EMEKLİLERE YENİ MÜJDE VAR MI 2023?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Seçimden sonra 7.500 liranın üzerinde emekli maaşı alanları sevindirecek haberi milletimizle paylaşacağız. " dedi. Yeni müjdenin seçimlerden sonra açıklanması bekleniyor.

Konuşmasında emeklilere yönelik önemli vaatlerde bulunan Erdoğan, "Cumhuriyet tarihimizi en büyük atamalarını yapıyoruz. Toplumumuzun hiçbir kesimini ihmal etmiyoruz. Emeklilikte yaşı bekleyen 2 milyon 200 bin kardeşimizin talebini karşıladık. Nisan ayından itibaren şartları uyan vatandaşlarımız maaşlarını almaya başladı. En düşük emekli maaşını 7 bin 500 lira yaptık. Bayram ikramiyelerini 2 bin liraya çıkararak bir adım daha attık. Emeklilerimize çifte bayram yaşattık." dedi.

EMEKLİYE YENİ MÜJDE NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Erdoğan açıklamalarına şöyle devam etti: "Seçimden sonra 7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlarımızı da sevindirecek haberi milletimizle paylaşacağız. Müjdesini sizlerle birlikte verdiğimiz sözleşmeli kamu personelinin kadroya geçmesini sağladık. Farklı kamu kurumlarında çalışan yaklaşık 500 bin sözleşmelimizin sorununu çözüme kavuşturduk. Ek gösterge düzenlemesini hayata geçirdik. Çalışanlarımıza yüzde 30 oranında zam yaptık. En düşük memur maaşını yüzde 136 artışla yaklaşık 12 bin liraya çıkardık. Temmuz ayında enflasyon farkı yanında refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözünü tutacağız. Bugüne kadar hiçbir zaman memurumuzu ve işçimizi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz."