Emekliye seyyanen zam ne zaman verilecek 2023 ve seyyanen zam Resmi Gazete'de yayınlandı mı soruları gündeme geliyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısında ele alınan düzenlemenin ekim ayında Meclis'e gelebileceği hakkında bilgi verdi. Peki, Emekliye seyyanen zam ne zaman verilecek 2023? Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi!

Memura yapılan 8 bin 77 liralık seyyanen zam sonrası bir beklentiye giren emekliler için yeni bir çalışma üzerinde duruluyor. Emekliye seyyanen zam ne zaman verileceği hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi. Temmuz ayında yapılan zamdan memnun olmayan emekliler hükümetin yapacağı yeni düzenlemeye odaklandı. Emekliye seyyanen zam ne zaman verilecek ve 2023 seyyanen zam resmi gazetede yayınlandı mı gündeme geliyor. Emekliye seyyanen zam ne zaman verilecek 2023? Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi! Detaylar haberimizdedir…

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM NE ZAMAN VERİLECEK 2023?

Memura yapılan 8 bin 77 liralık seyyanen zam sonrası bir beklentiye giren emekliler için yeni bir çalışma üzerinde duruluyor. Kulislerde, seyyanen zam, en düşük maaşın 10 bin TL'ye yükseltilmesi ve primi daha çok olana daha fazla maaş verilmesini isteyen emeklilerle ilgili düzenlemenin ekimde Meclis'e geleceği konuşuluyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TARİH VERDİ!

Temmuzda yüzde 25'lik zammı kök maaşa göre alan emeklilerin bir bölümünün maaşları artmadı. Seçim öncesi 5.500 TL'den 7.500 TL'ye çıkan en düşük emekli maaşı temmuzda da 7.500 TL'de kaldı. Bu durum milyonların tepkisini çekerken, hükümet düzenleme sinyali vermişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YIL SONUNU İŞARET ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Emekliler noktasında yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapmamız söz konusu. Memura, işçiye ve emekliye bütçe şartlarını zorlayarak yapabileceğimiz en iyi zammı yaptık. Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair söz verdik ve şu ana kadar da ezdirmedik." demişti.

EKİM AYINDA MECLİS'E GELMESİ BEKLENİYOR

Ancak memura yapılan 8 bin 77 liralık seyyanen zamla en düşük memur maaşı 22 bin TL'ye çıkarıldı. Bu gelişme sonrası emeklilerde de seyyanen zam beklentisi oluştu. Bir süredir hükümetin gündeminde olan çalışma dün Kabine toplantısında da masaya yatırıldı. Emekliler seyyanen zammın yanında,primi daha çok olana daha fazla maaş verilmesi ve en düşük maaşın 10 bin liraya çıkarılmasını istiyor. Söz konusu çalışmanın ekim ayında Meclis'e gelmesi bekleniyor.