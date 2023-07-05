Milyonların beklediği enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Türkiye'deki milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren memur ve emekli maaş zammı hesaplaması enflasyon rakamlarıyla birlikte yapılmaya başlandı. Peki, Emekliye refah payı verilecek mi? Refah payı zammı açıklandı mı, yüzde kaç olacak? Memur ve emekliye ne kadar refah payı verilecek? Temmuzda emekliye refah payı var mı?

TÜİK tarafından 2023 yılının ilk 6 ayına ilişkin enflasyon rakamları bugün açıklandı. Haziran'da enflasyon yüzde 38,21 oldu. Refah payı hesaplaması da bu bağlamda milyonlarca emekli ve memur tarafından dikkatle takip ediliyor. Peki, Emekliye refah payı verilecek mi? Refah payı zammı açıklandı mı, yüzde kaç olacak? Memur ve emekliye ne kadar refah payı verilecek? Temmuzda emekliye refah payı var mı?

EMEKLİYE REFAH PAYI VERİLECEK Mİ?

Milyonlarca memurun beklediği zam enflasyon oranlarına göre netleşti. TÜİK'in verilerine göre enflasyon yıllık yüzde 38,21 oldu. 6 aylık enflasyon oranına göre memurların alacağı zam yüzde 17,77 oldu.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "2023 yılı Ocak ayında kamu çalışanlarımızın ve emeklilerimizin ücretlerinde aylık refah payı vererek yüzde 30 oranında artırdık. Emekli aylıklarını 7500 TL'ye çıkardık. EYT düzenlemesini geçen 27. Dönem yasama dönemi içerisinde hayata geçirdik 2 milyonu aaşkın vatandaşımızın emekli olabilmesini sağladık.

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından müjdesi verilen düşük memur aylığının 22 bin TL'ye çıkarılmasına ilişkin kanun düzenlesini Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz." ifadelerine yer verdi.

REFAH PAYI ZAMMI AÇIKLANDI MI?

Refah payı, çalışanların enflasyon oranında zam almalarına rağmen olası kur, fiyat vb gibi dalgalanmalardan korunup, mağdur olmamaları için hayata geçirilmiş bir uygulama olarak biliniyor. Asgari ücrete gelen zam sonrasında refah payının memur ve emeklilere uygulanması bekleniyor.