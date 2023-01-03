Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin "Enflasyon, aralık ayından itibaren baz etkisiyle de olsa hızlı bir şekilde düşmeye başlayacak" açıklamasının ardından beklenen veriler açıklandı. Enflasyon verilerinin ardından Emekliye refah payı verilecek mi? Memura refah payı verilecek mi? soruları aratıldı.

Memur, polis, öğretmen, doktor, hemşire! Kim ne kadar zam alacak? İşte olası senaryolar

Türkiye'de enflasyona karşı mücadele devam ederken, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından düzenli olarak açıklanan enflasyon verileri de ilgiyle takip ediliyor. TÜİK, piyasaların merakla beklediği enflasyon verilerini açıkladı. Vatandaşlar ise Emekliye refah payı verilecek mi? Memura refah payı verilecek mi? sorularına yanıt arıyor.

EMEKLİYE REFAH PAYI VERİLECEK Mİ?

TÜFE'deki değişim 2022 yılı Aralık ayında, bir önceki aya göre %1,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre %64,27, bir önceki yılın aynı ayına göre %64,27 ve on iki aylık ortalamalara göre %72,31 olarak gerçekleşti. Kasım ayı yıllık enflasyon yüzde 85,51 olarak açıklanmıştı. Milyonlarca insanın gözü şimdi ise refah payına çevrilmiş durumda. Memur ve emekli maaşlar, belirlenen zam oranının üzerine eklenecek refah payı ile son halini alacak. Refah payı hakkında henüz resmi bir bilgi bulunmuyor. Açıklama gelmesinin ardından haberimizi güncelleyeceğiz.

ERDOĞAN, "ZENGİNLİĞİMİZİ HER KESİME YANSITMAKTA KARARLIYIZ" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta yüzde 55 oranında artışla asgari ücretin 8.506 TL olduğunu açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve emekli maaşlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunmuştu. Erdoğan, "Ülkemizin zenginliğini çalışanlar başta milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla yapacağız" demişti.