Emekliye refah payı nedir, ne zaman verilecek, ne kadar, kaç TL olacak? 7500 TL üzeri alan emeklilere refah payı kaç TL verilecek, tarihi belli mi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Habertürk'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Bilgin, EYT başta olmak üzere taşeron işçilerle ilgili düzenlemeye, Emeklilerde oran çalışmasından asgari ücretlere, tarımsal işçilerden akademik personele değin bir dizi konularda önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Emekliye refah payı ne zaman verilecek, ne kadar, kaç TL? 7500 TL üzeri alan emeklilere refah payı kaç TL verilecek, tarihi belli mi? İşte detaylar...

Bakan Bilgin: "7 bin 500 TL üzerinden maaş alan emeklilere refah payı verilecek." açıklamasında bulundu. Bunun ardından birçok emekli vatandaş refah payının ne kadar ve kaç TL olacağını merak etti. Peki, emekliye refah payı nedir, ne zaman verilecek? Ayrıntılar sizlerle...

EMEKLİYE REFAH PAYI NEDİR, NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı bir canlı yayında 7 bin 500 lira üzerinde emekli maaşı alan 6 milyon emeklinin aylıklarına refah payı ekleneceğini söyledi. Düzenlemenin Temmuz ayında gerçekleşeceğini belirten Bakan Bilgin, "Refah payını bu defa farklılaştırarak 7 bin 500 liranın üzerindeki maaşları farklılaştıracak şekilde düzenliyoruz" ifadelerini kullandı.

Emekliye refah payı ne zaman verilecek ve kaç TL olacak henüz tarihi netleşmedi.

EMEKLİYE REFAH PAYI NE ZAMAN VERİLECEK, TARİHİ BELLİ Mİ?

Bakan Bilgin, emeklilere refah payı verileceğini duyurarak şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız bir konuşmasında bahsetti. Emeklilerle ilgili çalışmaları benden istedi. 6 ayda bir çalışanlarımızın, özellikle kamu çalışanları, emekliler de onların içinde, maaşlarıyla ilgili düzenleme yapıyoruz. Temmuz'da hepsini kapsayan oranları düzenleme yapacağız. Aşağıdakileri yukarıya, yukarıdakileri biraz daha yukarıya taşıyacağız. Temmuz'da yasal olarak yapıyoruz. Refah payını bu defa farklılaştırarak 7 bin 500 liranın üzerinde olanların da maaşlarını farklılaştıracak şekilde düzenliyoruz. Yaklaşık 7 bin 500 lira alanların sayısı 9 milyon. Toplamda 15 milyon emeklimiz var. 7 bin 500 TL üzerinden maaş alan emeklilere refah payı verilecek. Rahmetli Ecevit'in söylediği bir husus vardı: Asgari ücretin vergi dışı bırakılması. İlk toplu sözleşmeyi uyguladı ama, parti programına aldığı asgari ücretin vergi dışı uygulamasını gerçekleştiremedi. Onu uygulama fırsatını sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığı ile yaptık. Rahmetli Ecevit'in yapamadığını yaptık. Asgari ücretten vergi almak sosyal devlette olmaz."