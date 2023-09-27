Emeklilere zam yapılacak mı merak konusu oldu. Emeklilerin maaşlarına ne zaman zam yapılacağı konusunda detaylar araştırılıyor. Peki, Emekliye ne zaman zam yapılacak? 2023 Emekli maaşlarına zam ne zaman? İşte detaylar...

Ekonomideki gelişmelerin ele alındığı Kabine toplantısının ardından emekliye ne zaman zam yapılacak sorusu gündeme geldi. 2023 emekli maaşlarına yapılacak zam oranı merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından emekli maaşlarına zam tarihi araştırılmaktadır. Peki, Emekliye ne zaman zam yapılacak? 2023 Emekli maaşlarına zam ne zaman? Detaylar haberimizde...

EMEKLİYE NE ZAMAN ZAM YAPILACAK?

Emekli maaşlarına yapılması planlanan ek zam için gözler Meclis'in açılacağı tarihe çevrilecek. Bu nedenle ekim ayında çalışmaların tamamlanması ve kasım ayında ise ek zamların gerçekleşmesi bekleniyor.

EMEKLİ MAAŞINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritasının belirlendiği Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65 olarak açıklanmıştı. Bu oran üzerinden hesaplama yapıldığında emekli maaşlarına yüzde 37.76 oranında zam yapılması bekleniyor. Düzenleme ile en düşük emekli maaşının 10 bin 332 liraya yükseleceği öngörülüyor.

UZMANLAR 10 BİN LİRA CİVARINI İŞARET EDİYOR

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş ise, haziran ayında yapılan emekli zamlarının ardından asgari ücretin 8 bin 500 en düşük emekli aylığının 7 bin 500 olduğunu ve en düşük emekli aylığının asgari ücretin yüzde 88'i kadar olduğunu ifade etti. Karakaş Sadece asgari ücret bazında bile emeklilerin maaşlarının korunması halinde yüzde 88'lik bir zammın yapılması gerektiğini söyleyerek, "Buradan hareketle şu anda asgari ücretin 11 bin 400 olduğunu ele aldığımızda en düşük emekli maaşının 10 lira civarında olması gerektiğini söyleyebiliriz" ifadelerini kullanmıştı.