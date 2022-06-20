Emekliye Kurbanda ikramiye ne zaman ödenecek 2022? Bayramda ikramiye ne zaman verilecek? Kurban Bayramı ne zaman?
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Emekliye Kurban Bayramında ikramiye ne zaman ödenecek ve bayram ikramiyesi ne kadar olacağı vatandaşlara tarafından merak ediliyor. Kurban Bayramına sayılı günler kala ikramiye ne zaman verileceği emekliler tarafından araştırılıyor. Peki, emekliye Kurbanda ikramiye ne zaman ödenecek 2022? Bayramda ikramiye ne zaman verilecek?
Bayram ikramiyesi yılda iki kez olmak üzere bayramdan önce SSK ve Bağ-Kur emekli vatandaşların hesaplarına yatıyor. 2022 emekliye Kurbanda ikramiye ne zaman ödenecek ve bayramda ikramiye ne zaman verilecek sorusu gündeme geliyor. 2022 Bayram ikramiyesi ne kadar olacağı insanlar tarafından araştırılıyor. Emekliye Kurbanda ikramiye ne zaman ödenecek 2022? Bayramda ikramiye ne zaman verilecek? Kurban Bayramı ne zaman?
Bu sene Kurban Bayramı 9 Temmuz'da başlayacak. Bilindiği üzere bayram ikramiyesi, bayramdan önce verilir. İkramiye için henüz net bir tarih verilmedi. Ancak bayramdan önceki hafta yatması tahmin ediliyor. Emekliye Kurban Bayramı ikramiyesi 1100 TL olarak hesaplara yatırılması bekleniyor.
2022 Kurban Bayramı 9 Temmuz Cumartesi başlayıp12 Temmuz Salı günü bitiyor.
2022 Kurban bayramı takvimi :
- Kurban Bayramı Arefesi : 8 Temmuz 2022 Cuma
- Kurban Bayramı 1. Gün : 9 Temmuz 2022 Cumartesi
- Kurban Bayramı 2.Gün : 10 Temmuz 2022 Pazar
- Kurban Bayramı 3.Gün : 11 Temmuz 2022 Pazartesi
- Kurban Bayramı 4. Gün : 12 Temmuz 2022 Salı
2022 Kurban Bayramı tatili ne zaman ve hangi günler arası olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kurban Bayramı arefesi 8 Temmuz olup 12 Temmuz'da son buluyor. Kurban Bayramı'nın birinci günü 9 Temmuz Cumartesi günü başlıyordur. Kurban Bayramının son günü yani dördüncü günü, 12 Temmuz Salı günü bitiyor.
2022 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
2022 yılının dini günler ne zaman ve hangi gün denk geliyor vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dini günler Hicri takvime göre belirleniyor. 2022 yılı dini günler ne zaman olduğu belirlendi.
2022 yılı dini günler takvimi
- Üç ayların başlangıcı : 2 Şubat 2022 Çarşamba
- Regaip Kandili : 3 Şubat 2022 Perşembe
- Miraç Kandili : 27 Şubat 2022 Pazar
- Berat Kandili : 17 Mart 2022 Perşembe
- Ramazan Başlangıcı : 2 Nisan 2022 Cumartesi
- Kadir gecesi : 27 Nisan 2022 Çarşamba
- Ramazan Bayramı Arifesi : 1 Mayıs 2022 Pazar
- Ramazan Bayramı 1. Gün : 2 Mayıs 2022 Pazartesi
- Ramazan Bayramı 2. Gün : 3 Mayıs 2022 Salı
- Ramazan Bayramı 3. Gün : 4 Mayıs 2022 Çarşamba
- Kurban Bayramı Arifesi : 8 Temmuz 2022 Cuma
- Kurban Bayramı 1. Gün : 9 Temmuz 2022 Cumartesi
- Kurban Bayramı 2.Gün : 10 Temmuz 2022 Pazar
- Kurban Bayramı 3.Gün : 11 Temmuz 2022 Pazartesi
- Kurban Bayramı 4. Gün : 12 Temmuz 2022 Salı
- Hicri Yılbaşı : 30 Temmuz 2022 Cumartesi
- Aşure günü : 08 Ağustos 2022 Pazartesi
- Mevlid Kandili : 7 Ekim 2022 Cuma