Bayram ikramiyesi yılda iki kez olmak üzere bayramdan önce SSK ve Bağ-Kur emekli vatandaşların hesaplarına yatıyor. 2022 emekliye Kurbanda ikramiye ne zaman ödenecek ve bayramda ikramiye ne zaman verilecek sorusu gündeme geliyor. 2022 Bayram ikramiyesi ne kadar olacağı insanlar tarafından araştırılıyor. Emekliye Kurbanda ikramiye ne zaman ödenecek 2022? Bayramda ikramiye ne zaman verilecek? Kurban Bayramı ne zaman?

EMEKLİYE KURBANDA İKRAMİYE NE ZAMAN ÖDENECEK 2022?

Bu sene Kurban Bayramı 9 Temmuz'da başlayacak. Bilindiği üzere bayram ikramiyesi, bayramdan önce verilir. İkramiye için henüz net bir tarih verilmedi. Ancak bayramdan önceki hafta yatması tahmin ediliyor. Emekliye Kurban Bayramı ikramiyesi 1100 TL olarak hesaplara yatırılması bekleniyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2022 Kurban Bayramı 9 Temmuz Cumartesi başlayıp12 Temmuz Salı günü bitiyor.

2022 Kurban bayramı takvimi :

Kurban Bayramı Arefesi : 8 Temmuz 2022 Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün : 9 Temmuz 2022 Cumartesi

Kurban Bayramı 2.Gün : 10 Temmuz 2022 Pazar

Kurban Bayramı 3.Gün : 11 Temmuz 2022 Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün : 12 Temmuz 2022 Salı

KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN?

2022 Kurban Bayramı tatili ne zaman ve hangi günler arası olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kurban Bayramı arefesi 8 Temmuz olup 12 Temmuz'da son buluyor. Kurban Bayramı'nın birinci günü 9 Temmuz Cumartesi günü başlıyordur. Kurban Bayramının son günü yani dördüncü günü, 12 Temmuz Salı günü bitiyor.

2022 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

2022 yılının dini günler ne zaman ve hangi gün denk geliyor vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dini günler Hicri takvime göre belirleniyor. 2022 yılı dini günler ne zaman olduğu belirlendi.

2022 yılı dini günler takvimi

Üç ayların başlangıcı : 2 Şubat 2022 Çarşamba

Regaip Kandili : 3 Şubat 2022 Perşembe

Miraç Kandili : 27 Şubat 2022 Pazar

Berat Kandili : 17 Mart 2022 Perşembe

Ramazan Başlangıcı : 2 Nisan 2022 Cumartesi

Kadir gecesi : 27 Nisan 2022 Çarşamba

Ramazan Bayramı Arifesi : 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün : 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün : 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün : 4 Mayıs 2022 Çarşamba

Kurban Bayramı Arifesi : 8 Temmuz 2022 Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün : 9 Temmuz 2022 Cumartesi

Kurban Bayramı 2.Gün : 10 Temmuz 2022 Pazar

Kurban Bayramı 3.Gün : 11 Temmuz 2022 Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün : 12 Temmuz 2022 Salı

Hicri Yılbaşı : 30 Temmuz 2022 Cumartesi

Aşure günü : 08 Ağustos 2022 Pazartesi

Mevlid Kandili : 7 Ekim 2022 Cuma

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