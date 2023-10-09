Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl kutlamaları çerçevesinde, 29 Ekim'de bir defaya mahsus olmak üzere emeklilere ikramiye ödemesi yapılacağı gündemde yer alıyor. Peki, Emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi var mı? Erdoğan Kabine toplantısı emekli maaşı 29 Ekim ikramiyesi verilecek mi? İşte detaylar…

İkramiye miktarı henüz netleşmiş değil. İkramiyeden tüm emeklilerin yararlanamayabileceği yönünde iddialar da bulunuyor. Bu ödeme, daha önce 2018 yılından beri devam eden bayram ikramiyesi uygulamasından farklı olarak, sadece Cumhuriyet Bayramı'na özgü bir uygulama olarak planlanıyor. Peki, Emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi var mı? Erdoğan Kabine toplantısı emekli maaşı 29 Ekim ikramiyesi verilecek mi? İşte detaylar…

EMEKLİYE CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ VAR MI?

Emeklilere verilecek ikramiyenin tutarı henüz netleşmedi. Kulislerde 5 bin lira olacağı konuşulurken, emekli dernekleri 10 bin lira talep ediyor. Emeklilere verilecek ikramiyenin bütçeye 2 milyar 750 milyon lira civarında bir yük getireceği tahmin ediliyor. İkramiye kararının ilerleyen günlerde Meclis'e gelecek torba yasa ile alınması halinde ödemelerin 16-22 Ekim tarihlerinde hesaplara yatacağı öngörülüyor.

ERDOĞAN KABİNE TOPLANTISI EMEKLİ MAAŞI 29 EKİM İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, emeklilere yönelik Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi hakkında açıklamalarda bulundu. Dağ, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Bakanlıklarımız bu konuda emeklilerimizin taleplerini karşılamak ve bütçe dengesini gözetmek amacıyla en doğru kararı vermek için çalışmalarını hızla sürdürmektedirler."

29 Ekim'de emeklilere verilecek olan 5 bin lira ikramiye hakkında ise Dağ, şunları ifade etti: "Bir tarih belirlemek benim yetkim dahilinde değil. Bu konuyla ilgili hangi aşamada olduğunu kesin olarak bilmiyorum. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bu meseleyi hızla ele alıp en uygun kararı vermeye çalışıyorlar. İnşallah bu çalışmalar sona erdiğinde sonuçları kamuoyuyla paylaşacaklardır."

Emeklilere verilecek olan Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ile ilgili resmi duyuruların daha sonraki aşamalarda yapılması beklenmektedir.