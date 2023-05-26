Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak ve emekliye bayram ikramiyesi ne kadar oldu, kaç TL olduğu merak ediliyor. Milyonlarca emekli yılın ikinci bayram ikramiyesini almak için Kurban Bayramı'nı bekliyor. Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak ve emekliye bayram ikramiyesi ne kadar oldu, kaç TL gündeme geliyor. Peki, Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar oldu, kaç TL?

Emeklinin bayram ikramiyeleri için zam sinyali veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu hakkında açıklama yaptı. Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak ve emekliye bayram ikramiyesi ne kadar oldu, kaç TL olduğu merak ediliyor. Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak ve emekliye bayram ikramiyesi ne kadar oldu, kaç TL soruları gündeme geliyor. Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar oldu, kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli ikramiyeleri için zam sinyali verirken, son yaptığı açıklamada "Emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkardık, şimdi bu rakamı daha da yukarıya çıkarmanın hesabı içerisindeyiz" ifadelerini kullanmıştı. Seçimde yarışacak iki adaydan biri olan Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise hesaplara yatacak bayram ikramiyesi için " Kurban Bayramı'nda 8 bin 500 lira ikramiyenize ilaveten bu Ramazan Bayramı için oluşan 6 bin 500 liralık fark da ek ödeme olarak hesaplarınıza yatacak" diye konuşmuştu.

2018 yılında hayata geçen emekliye bayram ikramiyesi uygulaması aradan geçen 5 yıl içinde yüzde 100 zamlanarak mevcut ikramiye tutarını 2 bin liraya kadar çıkardı. Ankara kulislerinde konuşulan son iddiaya göre AK Parti'nin bayram ikramiyesindeki hedefi 2 bin lirayı 3 bin liraya çıkarmak. Kılıçdaroğlu ise seçimi kazanması halinde emeklilere asgari ücret tutarında ikramiye dağıtacağının sözünü verdi.

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur için geri sayım sürerken, seçimde yarışacak adaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun vaatleri heyecan yaratmaya devam ediyor. Emeklinin bayram ikramiyeleri için zam sinyali veren Erdoğan'ın düşündüğü rakamın 3 bin TL olduğu kulislerde konuşulurken, Kılıçdaroğlu ise "Kurban Bayramı'nda 8 bin 500 lira ikramiyenize ilaveten bu Ramazan Bayramı için oluşan 6 bin 500 liralık fark da ek ödeme olarak hesaplarınıza yatacak" vaadinde bulunmuştu.